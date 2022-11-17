الأخضر بطل «غرب آسيا تحت 23»

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توج المنتخب السعودي بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً بعدما تفوق على نظيره القطري 3 – 1 في المباراة النهائية التي أقيمت أول من أمس على ستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وجاء المنتخب السوري ثالثاً بفوزه على نظيره العماني 1 - 0 في المباراة التي جرت على الملعب ذاته لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ومنذ انطلاق صافرة بداية المباراة النهائية بسط المنتخب السعودي سيطرته على مجريات اللعب ليترجم أفضليته بالهدف الأول الذي جاء عند الدقيقة العاشرة عبر أحمد الغامدي، قبل أن يضيف سعد الناصر الهدف الثاني عند الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، سارع المنتخب القطري للبحث عن تقليص الفارق الذي تحقق بواسطة ذياب هارون عند الدقيقة 49 من ركلة جزاء، لكن الأخضر السعودي تمكن بعد ذلك وعند الدقيقة 68 من تسجيل هدفه الثالث الذي حمل توقيع مصعب الجوير.

ونال السعودي أحمد الغامدي جائزة أفضل لاعب في البطولة، وفاز السوري وسيم أيوب بجائزة أفضل حارس مرمى. وكانت البطولة شهدت فوز المنتخب البحريني بالمركز الخامس بفوزه على نظيره اللبناني 6 – 0.

