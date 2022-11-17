ربيعة انتظم في تدريبات الأهلي

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انتظم رامي ربيعة مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق المصري على ملعب التتش بعدما غاب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إن ربيعة تعافى من إصابته في عضلات البطن والتي أبعدته عن التدريبات الجماعية للفريق.

وأوضح أن ربيعة انتهى من تنفيذ مراحل العلاج الطبيعي والتأهيل البدني قبل أن يصبح لائقا ويشارك في فقرات المران الجماعي.

في سياق آخر، أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن مغادرة أيمن أشرف مدافع الفريق الأول إلى ألمانيا ومنها إلى النمسا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق رافق أيمن في رحلته من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الطبية.

ويعاني أيمن أشرف من آلام في الركبة بين الحين والآخر وهو ما دفع إدارة النادي للموافقة على سفره من أجل تلقي العلاج اللازم. ويعاني دفاع الأهلي من غيابات في الوقت الحالي بعد إصابة أيمن أشرف ومحمود متولي الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية ومحمد عبد المنعم الذي خضع لجراحة في الأنف.

