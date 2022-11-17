مؤتمر صحافي لـ «وديّة» مصر وبلجيكا اليوم

دوليه

يُعقد في الساعة الـ 12:00 من ظهر اليوم الخميس الاجتماع الفني للمباراة الدولية الودية التي تجمع منتخبي مصر وبلجيكا، في السادسة من مساء غد الجمعة على ستاد جابر الأحمد الدولي. يحضر الاجتماع ممثلون عن شركة ايدو المنظمة للقاء، ومراقب المباراة فهد البلوشي، ومقيم الحكام د. غانم السهلي، والمنسق المحلي العام للقاء طلال البلوشي، والسويسري مارك (الاتحاد الدولي لكرة القدم)، إلى جانب ممثلين عن منتخبي مصر وبلجيكا.ويشهد الاجتماع الاتفاق على الزي الأساسي والاحتياطي للمنتخبين في المباراة، وكذلك زي حراس المرمى. ويحدد فهد البراك خلال الاجتماع موعد وصول المنتخبين إلى ستاد جابر الأحمد الدولي، وكذلك إجراء التدريب الذي يسبق اللقاء، ومكان تواجد مقاعد الاحتياطيين لكل منهما (يسار ويمين المقصورة الرئيسية)، إلى جانب إصدار بعض التعليمات الخاصة بالمواجهة لممثلي المنتخبين. من جانب آخر، يعقد اليوم أيضا المؤتمر الصحافي للمباراة، حيث تحدد في الساعة الـ 4:15 لمدرب المنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا وأحد اللاعبين، والساعة الـ 5:45 لمدرب المنتخب البلجيكي، الاسباني روبيرتو مارتينيز، وأحد اللاعبين أيضا. ويختتم المنتخب المصري تدريبه اليوم على ستاد جابر الأحمد الدولي في الساعة الـ 5:00 مساء اليوم، والمنتخب البلجيكي في الساعة الـ6:30، وذلك بحضور وسائل الإعلام قبل انطلاق التدريبين بنحو 15 دقيقة.