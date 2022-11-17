الأمير: محمد السنعوسي ذو حسٍّ وطنيٍّ عالٍ

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي مستذكرا سموه ما تحلى به الفقيد من حس وطني عال تجسد في العمل بكل أمانة في مختلف المناصب التي تبوأها وإسهاماته البارزة في الارتقاء بالمجال الإعلامي مما أكسب مسيرته النيرة تقدير واعتبار الجميع سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

