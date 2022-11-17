ولي العهد: السنعوسي أحد رجالات الوطن الأوفياء

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي مشيدا سموه بمسيرة حياته النيرة الحافلة بالعطاء سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور علي فهد المضف.

هذا وقد أشاد سموه بأدائه لمسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة مقدرا سموه ما بذله من جهد وعطاء لمصلحة وطنه العزيز خلال فترة توليه منصبه الوزاري متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد.

