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وطن النهار

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مشيعوه أشادوا بمناقبه واعتبروا رحيله خسارة كبيرة للكويت والعالم العربي

جنازة مهيبة للراحل الكبير محمد السنعوسي


شيعت الكويت في مقبرة الصليبيخات أمس وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما بعد مسيرة طويلة وزاخرة في خدمة وبناء الإعلام الكويتي المعاصر.
واستذكر مشيعوه دوره الاعلامي والاقتصادي الكبير، معتبرين الراحل قامة إعلامية وثقافية مهمة ليس في الكويت فحسب بل في العالم العربي والساحة الدولية من خلال المناصب الكبيرة التي تولاها والبرامج والأعمال التلفزيونية والثقافية المحلية والعالمية التي قدمها أو شارك بشكل أساسي في إنتاجها.
وأكدوا ان الراحل الكبير علامة فارقة في مسيرة الاعلام الكويتي المعاصر فهو احد اهم مؤسسي تلفزيون دولة الكويت من خلال البرامج الحوارية والجماهيرية التي تتناول قضايا جوهرية تلامس حياة الفرد والتي برع الفقيد في تقديمها للجمهور المحلي والعربي.


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