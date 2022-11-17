إعدام 7 مجرمين.. ردعاً لهم وزجراً لغيرهم

وطن النهار

أشرفت النيابة العامة صباح امس على تنفيذ أحكام الإعدام في السجن المركزي الصادرة بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد إلى جانب جرائم أخرى مختلفة وهم أربعة كويتيين (ثلاثة رجال وامرأة) وسوري وباكستاني وإثيوبية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إن المدان الأول هو (خالد ق) كويتي الجنسية المحكوم عليه في جناية ارتكابه جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.

وأضافت أن المدان الثاني هو (عدم ج) كويتي الجنسية المحكوم عليه في جناية ارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص واستعمال سلاح ناري بمنطقة سكنية وتعاطي شراب مسكر في مكان عام وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة.

وذكرت أن المدان الثالث هو (حمد خ) سوري الجنسية المحكوم عليه في جناية ارتكابه جرائم الخطف عن طريق الحيلة والقتل العمد مع سبق الإصرار وسرقة الهاتف المملوك للمجني عليه ليلا.

وبينت أن المدانة الرابعة هي (رباب ش) كويتية الجنسية المحكوم عليها في جناية ارتكابها جريمة القتل العمد وأن المدان الخامس هو (راشد م) باكستاني الجنسية المحكوم عليه في جناية ارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك في ارتكاب جريمة الزنا والمواقعة بالرضا.

وأفادت النيابة العامة بأن المدانة السادسة هي (عائشة ف) إثيوبية الجنسية المحكوم عليها في جناية ارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وأشارت إلى أن المدان السابع هو (مشعان ع) كويتي الجنسية المحكوم عليه في جناية ارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة واستعمال سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.

وفيما يلي بيان النيابة العامة: إن النيابة العامة في هذا المقام المهيب الذي غمر الخلائق عياناً وسماعاً تصدع بحقيقة أن المحكوم عليهم قد خرقوا القوانين السماوية والبشرية بارتكاب أشد الجرائم وهي جريمة القتل.

وتنوعت أساليبهم فيها وتعددت بواعثهم عليها فمنهم من قتل تحت جنح الليل حين تزيد غفلة الناس ويقل الرقباء وتتوارى نوازع الخوف وتستحكم نوازع الشر، ومنهم من خان عهد الصداقة وميثاقها فقتل صديقه غدراً، ومنهم من تجردت الإنسانية من روحها وانسلخت الرحمة من قلبها فقتلت خادمتها من غير التفات إلى ضعفها أو أنها أمانة لديها سادرة فى غيها وضلالها، ومنهم من بلغت في الغي حداً جاوز كل حد حين تنكرت لليد التي أحسنت إليها وقتلت مخدومتها غيلة أثناء نومها ونحرتها من مقدم رأسها.

ومنهم من نحر دائنه غدراً بأبشع صورة بأن فصل رأسه عن جسده ليتخلص من الدين الذي له في ذمته، ومنهم من اجترم خطيئة العلاقة المحرمة فنشأ عن ذلك رغبة مستخفية من وراع النزوة المتأثلة في غور الظلام، فأودت به شقته إلى ارتكاب جريمة القتل العمد دون رحمة أو هوادة؛ كل ذلك قد كان دون مراعاة لحرمة بما أسفر عن الحقيقة التي لا تحول دونها الحجب وهي أن المحكوم عليهم، قد بلغوا في الغي حداً جاوز كل حد؛ إذ الجريمة في طبيعتهم شر مستطير وبلاء ماحق.

لما كان ذلك؛ وكان المحكوم عليهم قد عمدوا إلى قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأزهقوا بأفعالهم الآثمة أرواحاً بريئة بغير ذنب؛ وحرموا المجني عليهم من أقدس حقوقهم، في الدنيا وهو حق الحياة. بأن أطاعوا أهواءهم واتبعوا شياطينهم معتدين -تطاولاً وعتواً- على حق الله تبارك وتعالى الذي تفرد به سبحانه بأنه هو الذي يحيي ويميت وهو القابض للأنفس التي خلقها وكانت أفعالهم مما تهتز له ضمائر البشر، ويخلع هولها القلوب، وتزول منها الجبال، فكان حقاً وصدقاً وعدلاً أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم جزاء وفاقاً؛ ردعاً لهم وزجراً لغيرهم، ممن قد تسول له نفسه ويزين له شيطانه الاقتداء بأفعالهم الظالمة.

