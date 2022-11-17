وزير الخارجية: الكويت تقدِّر مساعي إعفاء مواطنيها من «الشنغن»

وطن النهار

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح الثلاثاء نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغاريتيس شيناس بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى الكويت حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة والتنسيق العالي القائم بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال استكمال ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن.

وجدد وزير الخارجية بهذه المناسبة تقدير حكومة الكويت لمساعي المفوضية الأوروبية نحو إدراج اسم الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن مؤكدا أهمية الإسراع في اعتماد الإدراج وإدخاله حيز النفاذ الأمر الذي يعد مؤشرا قويا على متانة الصداقة الوطيدة والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي وخطوة مهمة للتقدم المثمر بين الجانبين في مختلف مجالات الحيوية والمهمة.

من ناحيته ثمَّن المسؤول الأوروبي الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الخارجية وبعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي نحو إتمام إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن مؤكدا أن المفوضية الأوروبية تولي هذا الملف كل الاهتمام.كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر أول من أمس مع مبعوث حكومة جمهورية الصين الشعبية الخاص لقضية الشرق الأوسط تشاي جيون وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة والتطلع المشترك نحو انعقاد القمة الخليجية – الصينية والقمة العربية – الصينية مطلع شهر ديسمبر المقبل في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض وبحث مجالات التعاون والتنسيق المتبادل في هذا الإطار.

من جانبه عبَّر مبعوث الحكومة الصينية عن اعتزاز بلاده بمسيرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين في جميع المجالات والقطاعات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وما توصلت إليه من مستويات رفيعة.

وعلى صعيد آخر أكد المبعوث الصيني أن دولة الكويت صديق وثيق للصين في الشرق الأوسط والعالم. كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

