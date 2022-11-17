السفير البلجيكي: 281 مليون يورو حجم التبادل التجاري مع الكويت في 6 أشهر

وطن النهار

قال السفير البلجيكي لدى البلاد مارك ترنتسو «لقد أقام بلدانا علاقات ممتازة منذ استقلال الكويت، لافتاً إلى أن بلجيكا شاركت في التحالف لتحرير الكويت من غزاة الكويت».

واضاف في كلمته خلال الاحتفال بعيد الملك «نحن أيضًا شركاء تجاريون جيدون وأرقامنا الخاصة بالسنوات الأخيرة في تقدم مستمر منذ حدوث COVID، أنا متأكد من أن الأمور ستتحسن في المستقبل القريب».

وزاد بالقول «281 مليون يورو في النصف الأول من عام 2022 صحيحة ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل!ومع ذلك، علينا، أن ننظر إلى ما هو أبعد من علاقتنا الثنائية لأننا نعيش في بيئة مضطربة تتسم بتجدد العنف والصراع في القارة الأوروبية وفي أماكن أخرى.

وتابع «دول مثل بلدنا الذي عانى من محنة الغزو لها دور يلعبه لتشجيع احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والحل السلمي للنزاعات، وفي هذا الصدد، فإنني على ثقة من أن دولة الكويت، بقدرتها الرصينة والكبيرة على الاتصال بالدول الأخرى ودعم السلام والحوار، يمكنها أن تفعل الكثير.

واضاف «فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، لدينا أيضًا الكثير من الأشياء المشتركة، فعلى سبيل المثال، تعد بلجيكا والكويت من كبار المانحين الذين يهتمون بمحنة المدنيين الفلسطينيين وغيرهم من الأبرياء الذين يواجهون بيئة صعبة، كما أن بلدي كان دائما متمسكا بالطبيعة المقدسة للحياة البشرية».

