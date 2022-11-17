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وطن النهار

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وزير الدفاع تلقى دعوة لزيارة واشنطن


تلقى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي لويد أوستن تم خلاله تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل اهتمام الجانبين اضافة إلى مناقشة أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين. وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن أوستن هنأ خلال الاتصال الشيخ عبدالله العلي الصباح بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كما عبر عن شكره لدولة الكويت على دعمها للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ووجه دعوة مفتوحة لوزير الدفاع لزيارة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الوقت المناسب للجانبين.


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