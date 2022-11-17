النواف: تحديث منظومة الحرس الوطني

وطن النهار

قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد بزيارة إلى مركز العمليات والمنظمات الأمنية وإدارة الأزمات للحرس الوطني يرافقه وكيل الحرس الفريق الركن هاشم الرفاعي استمع خلالها لإيجاز حول المركز ومهامه.

وأكد الشيخ فيصل النواف في بيان صحافي صادر عن الحرس امس عقب الزيارة دعم القيادة السياسية المستمر للحرس الوطني ممثلة بسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وأشار إلى توجيهات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني بتوفير الإمكانات كافة لتحديث منظومة العمل في الحرس وتزويد الوحدات باحتياجاتها أولا بأول ومواكبة المستجدات في المجالات كافة ليتسنى لرجال الحرس القيام بواجباتهم في خدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

وذكر البيان أن الشيخ فيصل النواف استمع خلال الزيارة إلى إيجاز حول المركز ومهامه في الارتقاء بعمليات تأمين مواقع الحرس والمنشآت الحيوية التي يتولى حمايتها وكذلك دور المركز بتعزيز جهوده بإسناد أجهزة الدولة عبر الربط الآلي مع الوزارات والمؤسسات لاسيما الموقعة على بروتوكولات التعاون مع الحرس.

