أعضاء «البلدي»: مردم الجهراء قديم وملوث

وطن النهار

قالت رئيس لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي علياء الفارسي: إن الزيارة الميدانية لمردم نفايات الجهراء تعتبر الثانية للجنة، لافتة إلى ان الزيارت من ضمن الخطة التي وضعتها لجنة شؤون البيئة، لاسيما أن الأولى كانت لمردم الدائري السابع الجنوبي، وهناك زيارة لمردم ميناء عبدالله في محافظة الأحمدي حسب الجدول المحدد.

واشارت إلى وضع مردم النفايات في محافظة الجهراء لايعتبر صحيا إطلاقا، لاسيما انه ملوث وقديم وتم العمل به منذ فترة الثمانينيات تقريبا، ويمتد على مساحة مليوني متر مربع ويستقبل النفايات الصلبة المنزلية والنفايات المنزلية والزرع والرمال والنفايات التجارية.

واستغربت الفارسي من أن الفرز يتم بطريقة يدوية في المردم، مشددة على أن أعضاء اللجنة يرفضون الفرز بالطريقة البدائية، مع احتمالية وجود ثغرات أو عطل في آلية النفايات بأنها لاتعمل، آملة أن يكون هناك تعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية والهيئة العامة للبيئة أملة أن تكون هناك حلول جذرية لمعالجة المرادم.

بدوره قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري: نتواجد في مردم النفايات في موقع منطقة السالمي ثاني أكبر موقع لردم النفايات في الكويت بمساحة تقدر بـ2 كيلومتر، للاطلاع على عملية نقل النفايات وفرزها ومعالجتها لنقلها الى مصانع إعادة التدوير، مشيرا الى ان الجولة الميدانية ستسهم في دعم اصدار لائحة النظافة الجديدة بأفضل صورة. من جانبه قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال: إن جولة المجلس البلدي تستهدف الوقوف على طريقة التخلص من النفايات والتعامل معها بطرق مختلفة مشيرا الى مراحل التعامل مع النفايات وخصوصا مرحلة الردم للنفايات في مواقع دراكيل سابقة تم استغلال عمقها في الموقع لردم النفايات المنزلية وفرزها يدوياً لتحديد ما يمكن الاستفادة منه من النفايات وتجميعها لارسالها الى المصانع لاعادة تدويرها، بينما يتم دفن وردم النفايات التي لايمكن الاستفادة منها في طبقات التربة، موضحاً أن اشراف الهيئة العامة للبيئة على معالجة النفايات في المردم والتعاون معها لرصد الأثر البيئي المستقبلي لعملية الردم. بدوره قال مدير إدارة البيئة في بلدية الكويت عدنان السيد ان الاعضاء اطلعوا على آلية التخلص من النفايات في الموقع وتم التباحث في بعض الملاحظات بشأن عملية ردم النفايات، مبيناً وجود تصور كامل لتطوير إدارة النفايات منها مشروع جديد في منطقة كبد لمعالجة النفايات. وأضاف السيد أنه سيتم غلق مردم الجهراء فور الانتهاء من إنجاز المشروع الجديد في منطقة كبد، كون أن مردم الجهراء يتسبب في مشكلات بيئية وصحية للمناطق المجاورة، مؤكداً على وجود مشاريع أخرى لتطوير إدارة النفايات مطروحه في خطة التنمية وفي صدد متابعة اجراءات الدورة المستندية لها.

