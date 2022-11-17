الخروصي: الكويت وعُمان نهج واضح وثبات على المبادئ

وطن النهار

أكد سفير سلطنة عمان في الكويت د. صالح بن عامر الخروصي على الروابط العائلية والتواصل التجاري والنسيج الاجتماعي الواحد بين البلدين ما شكل علاقات عريقة منذ فترة زمنية طويلة.

واشار في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان الى ان الخليج العربي كان ولا يزال ممرا حيويا يحمل البضائع التجارية.

وذكر انه طوال الـ52 عاما الماضية التقت السياسة الخارجية العمانية و الكويتية في نهج واحد من الثبات على المبادئ، والاسهام في حل المشكلات الإقليمية والدولية. وامتلكا البصيرة وبعد النظر و التوازن مما أهلهما لنجاح سياستهما تلك.مشيرا الى ان القيادة السياسية في البلدين تبادلا الزيارات الرسمية والخاصة طوال عقود من الزمن بما يؤكد على عمق العلاقات الأخوية. وقد تبادل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيّب الله ثراهما أرفع الأوسمة في البلدين، «قلادة مبارك الكبير ووسام آل سعيد».مؤكدا ان جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يولي جل الاهتمام بتعزيز العلاقات الخاصة مع سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

ولفت د. الخروصي الى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين البلدين في عدد من المجالات منها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والفنية والعلمية والرياضية مشيرا الى ان التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 بلغ حسب إحصائيات رسمية نحو 270 مليون ريال عماني أي ما يقارب 700 مليون دولار من إجمالي 28.5 مليار ريال عماني أي ما يعادل 70 مليار دولار (حجم التبادل التجاري العام). مستدركا وهذه النسبة قليلة ولا تتناسب مع الامكانات المتاحة البلدين. ويجري العمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وتطرق الى الاستثمارات المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة من خلال مشروع مصفاة الدقم و مصنع البتروكيماويات وتخزين النفط في راس مركز. ويصل إجمالي الاستثمارات نحو 8 مليارات دولار.اوضح ان اللجنة المشتركة بين سلطنة عمان و دولة الكويت تأسست في عام 2001 ويترأسها وزيرا الخارجية في البلدين، وعقدت 8 دورات. وبانتظار عقد الدورة التاسعة قريبا ان شاء الله.

وقال إن هناك رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات في مجالات الصناعات الغذائية لا سيما ما يتعلق منها بالثروة السمكية و الحيوانية ومشتقات الألبان. وعقدت لقاءات في هذا الإطار بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة الكويت وعدد من رجال الأعمال في البلدين بتنظيم من سفارة سلطنة عمان في الكويت. وقد تم استعراض الفرص المتاحة في هذا الشأن.

فرص واعدة

وعن السياحة ذكر الخروصي انه حتى نهاية أغسطس 2022 زار سلطنة عمان 1.8 مليون سائح. وبلغت إيرادات السياحة 108 ملايين ريال عماني تمثل 2.4% من الدخل العام. لافتا الى الفرص الواعدة في القطاع السياحي. وتدل الاحصائيات الاخيرة على تطورات مهمة في هذا القطاع. وقال ان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان اعلنت عن عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة وتم عرضها على الجانب الكويتي.لافتا الى ان سلطنة عمان تبدي اهتمامها الكبير بالاستثمار في الطاقة الخضراء او ما يسمى بالطاقة النظيفة. وتعد من الدول الرائدة في هذا المجال إذ دشنت رسميا في 23 أكتوبر 2022 شركة هيدروجين عمان (هيدروم) وهي تتبع لشركة تنمية طاقة عمان التي تشرف عليها وزارة الطاقة والمعادن.

وتطرق د. الخروصي الى الجوائز التي فازت بها سلطنة عمان في العام الحالي، حيث حصلت في قطاع السياحة على جائزة أفضل وجهة لسياحة المواقع الطبيعية، كما فاز مطار مسقط الدولي ومطار صلالة والطيران العماني بجوائز عن فئات افضل مطار دولي وأفضل مطار إقليمي وأفضل خطوط طيران في فئة رجال الأعمال وأفضل قاعة كبار الشخصيات.

وذكر ان السلطنة تستهدف من الاستثمار في الاقتصاد الأخضر الوصول للحياد الكربوني الصفري في عام 2050.

ومن خلال شركة هيدروجين عمان تخطط سلطنة عمان لإنتاج مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء بحلول 2030، ثم سيتضاعف الإنتاج في السنوات التالية.

وتتيح عمان مساحة 50 ألف كيلو متراً مربعاً للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وباشرت بتوقيع عقود مع شركات عالمية أعلن عنها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي«cop27» الذي عقد أخيراً في شرم الشيخ.

