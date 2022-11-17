بوقماز: عملت «مستشارة» بتكليف من كلية الهندسة

وطن النهار

افتتح رئيس مجلس الامة أمس احمد السعدون الجلسة التكميلية، وتلت الامانة العامة اسماء الحضور والمعتذرين (صيفي الصيفي، مرزوق الخليفة)، وابن المجلس والحكومة الوزير السابق محمد السنعوسي مستذكرين الادوار الوطنية للفقيد ومناقبه مقدمين التعزية لاهله واسرته ومحبيه.

وقال السعدون: «تلقينا نبأ وفاة وزير الإعلام السابق محمد ناصر السنعوسي، فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريمة سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته».

بدوره قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي: الحكومة تؤبن الفقيد بكل أسى، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء في مجال الإعلام ابتداء من مساهمته في تأسيس تلفزيون الكويت الرسمي عام 1960، حتى تقلده منصب وزير الإعلام.

وأضاف: إن «الفقيد لم يبخل على الكويت برؤيته الثاقبة دفاعا عن مصلحة الوطن مخلصا في النصيحة صادقا في المشورة نزيها في الرأي، سائلا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه وأهل الكويت جميعا الصبر والسلوان».

وواصل المجلس النظر في بند الرد على الخطاب الأميري:

محمد هايف: نستبشر خيراً في الحكومة والمجلس في ان تكون مسيرة الاصلاح هي المحتوى، والاصلاح يكون في تطبيق الشريعة ورفع الظلم ونسيان الماضي وفتح صفحة جديدة وهذا لن يحدث إلا بالعفو الذي يجب ان يكون عنوان المرحلة.

وقال: نرى ان هناك من سجن لأجل تغريدة ومن قدم التبرعات لسورية ومن سجن لأجل كلمات مثل الشيخ شافي العجمي، وفي المقابل نعلم ان هناك نواباً اودعوا اموالاً في حساباتهم ويجب اعادة الاموال والمحاسبة.

واشار الى ان: قضية البدون موضوع شرعي ويجب ان ننهي القضية بتجنيس المستحق واعطاء بطاقة لمن لا يستحق، تم بيع الجوازات المزورة للبدون في مؤسسات الدولة وبقيمة 200 مليون كما صرح المسؤول عن ذلك واعترف فيه، على الأقل يعطي للبدون الحقوق المدنية، الكويت التي حاربت الأمية للاسف اليوم عادت اليها الكتاتيب لتعليم البدون.

واضاف: أسر كاملة من البدون منعدمة لا تعمل ولو باع اشياء في الشارع يقبضون عليه، أين يذهب هؤلاء والله لو انهم نصارى او يهود لما عوملوا بهذه الطريقة، بل بالعكس فالمسلمون يجدون العمل والحقوق في بلاد النصارى أما عندنا فيحدث العكس للبدون.

وكشف هايف عن تقديم طلب لتعديل المادة 79 من الدستور باضافة نص انه لا يجوز صدور قانون الا اذا اقره مجلس الأمة وصادق عليه الامير بشرط ان يكون موافقا للشريعة الإسلامية ووقع عليه أكثر من 20 نائبا، ونرجو من القيادة السياسية ان تدعم هذا التعديل.

وحذر بقوله: نخشى في المستقبل ان يتم الموافقة على جلب الخمور او اقرار قوانين تعارض الشريعة ولذلك قدمنا التعديل على الدستور بتطبيق الشريعة الإسلامية.

عيسى الكندري: ننتظر ان يكون برنامج عمل الحكومة مقرونا بجدول زمني يعالج المشكلات وان نتعاون مع الحكومة بعيدا عن التشنجات فنحن نريد قطف العنب وليس قتل الناطور، والسياسات المرجوة التي تضمنها الخطاب الأميري ومنها ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات النفطية ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ودفع عملية التنمية وزيادة مساهمة القطاع الخاص والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الوظائف اللائقة للمواطن، ونحن بدورنا نعاهد شعبنا وأميرنا على أن نكون سندا وظهيرا للحكومة في خدمة المجتمع في حال نفذت الحكومة خطتها وأول مسائل لها إذا قصرت في تحقيقها.

وقال: نرحب بالنطق السامي لسمو أمير البلاد الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد وما تضمنه من توجيهات سامية تمثل وثيقة العهد بما تضمنته من معان دستورية سامية لا يختلف عليها أحد لما فيها من صلاح البلاد، كما نرحب بما ورد في الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس الحكومة وما أكد عليه الخطاب من أهمية مشاركة المجلس للحكومة في حمل الأمانة ملتزمين المصلحة العامة والقسم واحترام الدستور والذود عن حريات الشعب، وعلينا التعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور من دون تفريط أو تنازل، فالمجلس هو المعبر عن سيادة الأمة.

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز الحرص على الشفافية التامة مع نواب مجلس الأمة ومحاربة مكامن الفساد وتحقيق تطلعات القيادة السياسية.

جاء ذلك في مداخلة توضيحية قدمتها الوزيرة بوقماز في جلسة مجلس الأمة التكميلية ردا على ما أثاره عدد من النواب بشأن «تعارض المصالح» لعملها سابقا مستشارة في بعض الجهات.

وأشارت إلى عملها السابق مستشارة لإدارة المخاطر في مشروع مطار الكويت قائلة إنه بحكم عملها عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة والبترول وخبرتها في إدارة المخاطر والبرامج الزمنية والمطالبات والعقود فقد تمت الاستعانة بها مستشارة في عدد من الجهات الحكومية وشاركت في العديد من لجان تقصي الحقائق والتحقيق.

وتطرقت إلى تقديمها استشارة لإدارة المخاطر بشأن مشروع مطار الكويت الجديد موضحة أن «كلية الهندسة والبترول وقعت مذكرة تفاهم للتعاون بين الكلية والشركة» مضيفة أنه تم اختيارها بموجب المذكرة من عميد الكلية آنذاك كممثل لكلية الهندسة والبترول كما طلبت الشركة الاستعانة بها لتقديم الاستشارة بشأن إدارة المخاطر للمشروع.

وبينت هنا أن تقديم الاستشارة يقتصر على إعداد تقارير دورية لتقييم وضع المخاطر التي قد تؤثر على المشروع كما أنها أنهت الاستشارة في أبريل 2020.

وعن عملها ببرنامج مهندسات الكويت ذكرت الوزيرة بوقماز أنها تطوعت كذلك تحت مظلة نفس المذكرة لإدارة البرنامج ممثلة لكلية الهندسة والبترول منذ فبراير 2017 مشيرة إلى أنه من خلال هذا البرنامج التدريبي تم تدريب نحو 200 مهندسة من جميع التخصصات خلال أربع دورات تدريبية. وأوضحت أن «الدورة الأخيرة كانت تحت مظلة صناع العمل في الهيئة العامة للشباب وهو أحد البرامج التي تساهم في تعزيز مكانة الكويت في تمكين المرأة وهي أحد أهم المؤشرات التي تسعى البلاد لتحقيقها في رؤية الكويت المستقبلية».

وقالت إن «البرنامج وهو امتداد لتدريب المهندسين في مشروع المطار كان من ضمن تدريب الكوادر الكويتية ولا يدخل في نطاق استشارة إدارة المخاطر وإنما ما قامت به هو تدريب الكوادر الكويتية وموظفات كويتيات في الشركة للعمل في مجال البرامج الزمنية وهو تخصص يجمع جميع من يعمل في مجال الإنشاءات».

وأفادت بأنها «قامت بالتطوع لتدريب موظفي وزارة الأشغال العامة حيث تطوعت لتدريب 80 مهندسا ومهندسة كويتيين وكويتيات في جميع قطاعات الوزارة بذات التخصص بهدف نقل الخبرة التي تملكها والقدرة الفنية في هذا المجال».

وبينت الوزيرة بوقماز أن «تطوعها لتدريب الموظفين لم يكن جزءا من عملها مستشارة للمخاطر بل بهدف خدمة المهندسين والمهندسات وبحكم المسؤولية التي تحملها كعضو هيئة تدريس في كلية الهندسة والبترول كما أن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على التمديد صدرت في نهاية يونيو 2022 قبل أن تشغل منصبها الوزاري».

وثمنت ما أثاره نواب مجلس الأمة من ملاحظات على وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء مؤكدة الحرص على أخذها على محمل الجد.

شعيب المويزري: الاخت وزيرة الاشغال قالت كلاماً انشائياً لايودي ولا يجيب وعلى شنو حارصة على المديرة لانها مستشارة مثلك في شركة ليماك شنو التقارير وانت منو علشان تصرخين على المهندسين الكويتيين اما ان تحترمين صلاحياتك والا راح نتصدى لك.

النائب حمدان العازمي: زين انطقت الوزيرة وكل اللي قالته غير صحيح وراح نعرف هذا لما تصعدين المنصة، نبهنا رئيس الحكومة كيف تقبل تعيين سيدة وكيلة وزارة وهي لم تشغل حتى رئيسة قسم.

وأضاف: هناك تجاوزات وأنت مشاركة وهناك كتب تدينك، وحضورك الاجتماعات معهم، ما علاقتك مع مي المسعد.

عبدالله فهاد: ابسط ملف بيدك يا رئيس الوزراء وهو العفو ولكنك لم تقدمه وتركت الخصوم يضربونك ويضربون المجلس، انت يا رئيس الوزراء مستهدف اكثر منا ويبون راسك لأن لديك قاعدة شعبية ولكنك لم تقدم شيئاً للشعب.

وقال: نبي نعرف منو اللي يدير البلد منو جبيلنا حتى نواجهه، ترمى علينا الشبهات والاشاعات كل يوم بسبب الحكومة.

ونبه: في النهاية سنقدم المساءلة لك يا سمو رئيس الوزراء اذا لم تحقق طموحات المواطنين برا بقسمنا، عطونا شيئاً واحداً تم تحقيقه يا حكومة.

ولفت بقوله: اليوم طلعوا لنا ربع المخلوع بشي جديد وهو تبديد الثروات، انتوا قبل شنو سويتوا، شلون يصدقونكم الناس وصندوق الجيش سحبت منه المليارات، وزير قاعد بالصف الاول قال ان اليوروفايتر سرقة ومسجد وصالة العاب كلف 500 مليون يورو والمفروض انتوا تتحركون مو تنتظرون لجنة تحقيق برلمانية.

ماجد المطيري: اليوم نفتخر اننا وصلنا الى كاس العالم 1982 و«الرياجيل» في قطر جابوا كاس العالم عندهم، وما عندنا مانع يا سمو الرئيس انت وحكومتك أول من يغادر القاعة اذا لم تقوموا بدوركم والعاقل من يتعظ بغيره، سمو رئيس الوزراء اللي بينا وبينك هي الماده 98 من الدستور وان صعدت المنصه وزراؤك ماراح يسرونك.

وقال: كيف لنا نثق في حكومتك يا رئيس الوزراء وانت لم تقدم برنامج عمل حكومتك وكيف نثق في حكومة لم تضع خطة اصلاحية ولم تحارب الفاسدين وتدخلهم السجون.

واضاف: في النهاية اشكرك يا بو نواف على قبول جاهيتنا بقبول العفو عن الطنايا شمر وعز الله بشتك يذري مو مثل غيرك اللي جيناه وما سوى شي.

وقال النائب مرزوق الحبيني خلال مناقشة الخطاب الأميري: الحكومة تدفع المليارات للخارج وشعبها يئن.. والميزانية القادمة لن تمر كسابقاتها وسنحاسب الحكومة على كل دينار يصرف.

وأضاف: يا حكومة أنتم تدرون أن في قضية اسمها البدون ولا نسيتوها؟ القضية يجب الانتهاء منها وخلونا نخلص من هالبلوى.. جنسوا المستحقين أما غير المستحقين فطبقوا عليهم القوانين المدنية أتمنى أن تكون قضية البدون موجودة في برنامج الحكومة إن ما نسيتوها.

ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية امس بعد مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس.

وقال السعدون أثناء رفعه للجلسة إن الجلسة العادية ستعقد يومي 29 و30 نوفمبر الحالي.

