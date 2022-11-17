الكويت شيَّعت السنعوسي

الأولى

شيعت الكويت في مقبرة الصليبخات أمس وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما بعد مسيرة طويلة وزاخرة في خدمة وبناء الإعلام الكويتي المعاصر. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء، مستذكرا سموه ما تحلى به الفقيد من حس وطني عال تجسد في العمل بكل أمانة في مختلف المناصب التي تبوأها وإسهاماته البارزة في الارتقاء بالمجال الإعلامي، مما أكسب مسيرته النيرة تقدير واعتبار الجميع، سائلا سموه المولى -جل وعلا- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء، مشيدا سموه بمسيرة حياته النيرة الحافلة بالعطاء سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.