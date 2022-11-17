بايدن يجنب العالم مواجهة بين «الناتو» وروسيا

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عواصم - الوكالات: جنب الرئيس الأميركي جو بايدن العالم مواجهة «حتمية» بين حلف شمال الأطلسي «الناتو» وروسيا بعد إعلانه أن الصاروخ الذي سقط الثلاثاء في بولندا «أوكراني».

وسارع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي والرئيس البولندي ومسؤولون أوروبيون إلى تأكيد النتيجة نفسها....(طالع ص 14).

ونقلت رويترز عن مصدر في حلف شمال الأطلسي أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ الشركاء في مجموعة السبع والحلف أن انفجار بولندا نتج عن صاروخ أوكراني. وأكد الرئيس البولندي أندريه دودا عدم وجود دليل دامغ على هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بلدة بولندية الثلاثاء، لكن أشار إلى أن الصاروخ «على الأرجح روسي الصنع».

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدفاع البلجيكي أن نظام اعتراض الصواريخ الأوكراني وراء سقوط الصاروخ في بولندا.

أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، فقد صرح أمس، بأنه «لا مؤشر» يسمح بالقول إن الانفجار الذي أسفر عن قتيلين في بولندا ناجم عن «هجوم متعمَّد».

وقال في مؤتمر صحافي في بروكسل «تحليلنا الأولي يفيد بأن الحادثة ناجمة على الأرجح عن صاروخ أطلقه نظام الدفاع الجوي الأوكراني للدفاع عن الأراضي الأوكرانية ضد صواريخ عابرة روسية».

وكانت بولندا رفعت درجة التأهب لوحداتها العسكرية عقب الإعلان عن سقوط صاروخين على أراضيها قالت إنهما تابعان للقوات الروسية، في حين نقلت الرئاسة البولندية عن الرئيس أندريه دودا أن نظيره الأميركي قال إنه سيرسل خبراء أميركيين لدعم عمل نظرائهم البولنديين.

وفي وقت لاحق أعلن الكرملين عن ترحبيه بـ«ضبط النفس» الأميركي في ردّ الفعل على سقوط الصاروخ في بولندا.