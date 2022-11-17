منظومة الربط الحكومي تحاصر العمالة الهامشية

مال وأعمال

أوصت تقارير رقابية بالعمل على الحد من العمالة الهامشية من خلال استكمال منظومة الربط الآلي مع جميع الجهات الحكومية لما لها من آثار ايجابية حيال تسوية اوضاع العمالة.

ووضعت تلك التقارير نقاطا محددة لحصار ظاهرة العمالة الهامشية من خلال:

- ضرورة قيام الهيئة العامة للقوى بعرض التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق غايات الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة.

- تفعيل نصوص القانون التي تجرم تجارة الاقامات وتشديد العقوبة على مرتكبيها.

- المتابعة الحثيثة لأوضاع العمالة الوافدة عبر اعداد تقارير دورية يتم عرضها على السلطتين التنفيذية والتشريعية لاقتراح الحلول الكفيلة لمعالجة وتصحيح الوضع القائم.

- تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمالة الوافدة، خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الانسانية والقانونية والمالية.

وبيّن التقرير ان من ابرز الآثار السلبية على الصعيدين السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي نتيجة لانتشار ظاهرة العمالة الهامشية: تأثر سمعة الكويت دولياً، ومخاطر عالية بسبب الخلل في التركيبة السكانية وارتفاع تكلفة الدعم المالي المقدم من الدولة للوافدين وظهور العديد من الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي والتي بدأت بالانتشار.

وأوضح التقرير ان انتشار تجارة الاقامات مع العمالة الهامشية تتعارض مع الدور الرئيسي لدولة الكويت في مجال العمل الانساني في ظل عدم وجود دخل يوفر للعمالة الهامشية العيش الكريم، كما ان تكدس اعداد كبيرة من العاطلين تزيد معدلات الجرائم والمخالفات والتجاوزات من نواحٍ سياسية وأمنية واقتصادية، بالاضافة الى انه لا توجد ضمانات للعاملين مقابل ما يتحملونه من مبالغ مالية للوصول الى البلاد تجاه من اصدر لهم تأشيرات للحصول على الاقامة.

وتعرف العمالة الهامشية، بأنها تلك العمالة الزائدة عن حاجة العمل والتي تؤدي الى العديد من الجوانب السلبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

