تشدد حكومي في تطبيق استراتيجية تنويع الدخل

مال وأعمال

أكدت مصادر موثوقة لـ «النهار» ان الحكومة ماضية في تطبيق استراتيجية تنويع مصادر الدخل في ظل التذبذب الحاد الذي تشهده اسواق النفط عالمياً، والتي تؤثر بلا شك على مستوى الايرادات النفطية التي تشكل 91 في المئة من مجمل الايرادات في ميزانية الدولة للعام المالي 2022/2023، مضيفة ان ترشيد الانفاق وحصافة السياسة المالية المطبقة يعززان من مستوى الفوائض المالية في مواجهة التحديات التي تمر بها جميع الأسواق على وقع تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

ولفتت الى ان تلك التوجهات تتزامن مع التوقعات التي يمكن ان تشهدها اسواق النفط عالمياً، مع بداية فرض الحظر الأوروبي على النفط الروسى في 5 ديسمبر المقبل، وخصوصاً مع تحديد مجموعة السبع «G7» سقفاً لسعر برميل النفط الروسي، والنقص الكبير في مخزونات النفط العالمية، والطلب الكبير على المشتقات النفطية الذي يفرضه فصل الشتاء ما سيدفع الى المزيد من الارتفاع في الأسعار.

وفي تعليق منه على تلك الأحداث، توقع رئيس مركز الأفق للدراسات الاقتصادية والخبير النفطي د. خالد بودي الا يكون لهذا الحظر تأثير كبير على اسعار النفط لسببين السبب الأول ان هذا الحظر يتعلق ببعض صادرات النفط الروسي والمصنفة ضمن الرمز2709 والرمز 2710 وليس جميعها والسبب الثاني ان هنالك دولاً قد لا تلتزم بالحظر مثل الصين والهند وايران وغيرها.

ومن جانبه، اكد عضو هيئة التدريس بقسم البترول في جامعة الكويت والخبير النفطي الدكتور احمد الكوح ان اسعار النفط لن تشهد تغيرات كبيرة خلال هذا الموعد، موضحا انه اذا صعدت الأسعار الى مستويات فوق الـ 100 دولار للبرميل سوق تعود الى المستويات الحالية

وأضاف ان روسيا لديها مصادر متعددة لبيع النفط ولن تتنظر الحظة حتي يتم حظر البيع لنفطها، مشيرا الى ان روسيا تخطط جيدا وتضع الحلول البديلة لبيع النفط الخام في جميع الظروف.

