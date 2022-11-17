%15 ارتفاعاً بالعملة الأميركية في 2022

مال وأعمال

يُعتبر الدولار القوي جداً مشكلة الجميع تقريباً- لكنه التحدي الوحيد الذي لا يستطيع اسياد الاقتصاد العالمي مواجهته بشكل مباشر. ارتفعت العملة الأميركية 15% تقريباً هذا العام، وهي في طريقها لتحقيق اكبر مكاسب منذ اوائل الثمانينات، فيما كانت الدول في كل انحاء آسيا وأميركا اللاتينية، تستهلك احتياطياتها الأجنبية في محاولة منها لدعم عملاتها.

ويكمن القلق الأكبر بالنسبة الى بقية العالم، في ان حملة الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم الجامح عن طريق رفع اسعار الفائدة الأميركية -المحرك الرئيسي لقوة الدولار- لم تكتمل بعد. وهذا يعني ان الضغوط على العملات قد تزداد سوءاً، حيث تساعد مكاسب الدولار في احتواء اسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بينما تهدد بدفعها الى الارتفاع في كل مكان آخر.

وفي واشنطن، حيث يعقد «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» اجتماعهما نصف السنوي هذا الأسبوع، سيطر الدولار القوي على المحادثات، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر، حيث طرح وزراء المالية الأمر بشكل مباشر مع «صندوق النقد الدولي»، ووزارة الخزانة الأميركية، و«الاحتياطي الفيدرالي»، بحسب شخص، طلب عدم ذكر اسمه لأن المحادثات لم تكن علنية.

ونظراً للتحدي الذي يمثله التضخم في الولايات المتحدة -الذي تم تسليط الضوء عليه يوم الخميس عندما اظهر تقرير ان اسعار المستهلكين الأساسية ارتفعت بأكثر من المتوقع الشهر الماضي- هناك قناعة بأنه لا يوجد شيء آخر يمكن لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» القيام به، سوى المُضي قُدماً في المسار الذي يسلكه.

وقالت مديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستينا جورجيفا: «تخيّلوا السيناريو الذي لا يكون فيه التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة لفترة طويلة من الزمن.. سيكون ذلك سيئاً للولايات المتحدة، وستكون له تأثيرات غير مباشرة ايضاً على بقية العالم».

ووجهة النظر هذه، اكد عليها ايضاً محافظ البنك المركزي في جنوب افريقيا، ليسيتجا كغانياغو، على الرغم من انخفاض الراند الجنوب افريقي الى مستوى قياسي مقابل الدولار، والذي كان قد سجله في عام 2020، حيث قال في مقابلة يوم الخميس، ان عدم اتخاذ اي اجراء من جانب الاحتياطي الفيدرالي «قد يؤدي في الواقع الى ارتفاع التكاليف، الى حدود يتعين معها ان تكون استجابة السياسة النقدية في المستقبل، اكثر حدة».

وقد ألمح المسؤولون الأميركيون في السر وفي العلن، بأنهم يقرّون بالتأثير الواقع على الدول الأخرى. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين: «سنكون يقظين بشأن التداعيات العالمية الناجمة عن سياساتنا».

ويعتقد الاحتياطي الفيدرالي عملياً، بأن هناك المزيد مما يجب القيام به لاحتواء التضخم، وهذا يختلف بشكل كبير عما كان عليه الوضع في عام 1985، عندما وافقت القوى الصناعية الكبرى في العالم على كبح جماح الدولار فيما اصبح يعرف بـ«اتفاق بلازا».

وفي ذلك الوقت، كان صنّاع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي قد خفضوا التضخم بالفعل الى اقل من 4%، من ذروته التي كانت 15% في عام 1980. غير ان تقرير مؤشر اسعار المستهلكين الذي صدر الخميس، اظهر ارتفاع التضخم الى 8.2%، وهو مستوى بعيد جداً عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ولذلك، تتوقع الأسواق مزيداً من رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وباجمالي 1.75 نقطة مئوية بحلول مارس المقبل.

