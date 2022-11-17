البورصة باللون الأحمر.. والخسائر فاقت 367 مليون دينار

مال وأعمال

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، امس، على انخفاض مؤشرها العام 58?3 نقطة ليبلغ مستوى 7601?33 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?76 في المئة، لتهبط القيمة السوقية بنحو 376 مليون دينار لتنخفض من 49?318 مليار دينار الى 48?942 مليار دينار.

وتم تداول 268?7 مليون سهم عبر 13618 صفقة نقدية بقيمة 69?9 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 27?7 نقطة ليبلغ مستوى 5682?20 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?49 في المئة من خلال تداول 469?4 مليون سهم عبر 6651 صفقة نقدية بقيمة 19?11 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 71?07 نقطة ليبلغ مستوى 8514?94 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?83 في المئة من خلال تداول 99?3 مليون سهم عبر 6967 صفقة بقيمة 50?8 مليون دينار «نحو 153?9 مليون دولار».

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 61?02 نقطة ليبلغ مستوى 5839?91 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?03 في المئة من خلال تداول 134?3 مليون سهم عبر 4773 صفقة نقدية بقيمة 16?2 مليون دينار.

وكانت شركات «منشآت» و«تعليمية» و«المعدات» و«أريد» الأكثر ارتفاعا اما شركات «بيتك» و«زين» و«أجيليتي» و«وطني» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة.

أثر على اداء الجلسة تراجع 12 قطاعاً على رأسها التكنولوجيا بـ2.52%، بينما تذيل قائمة التراجعات التأمين بـ 0.09%، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً. وتصدر سهم «منشآت» القائمة الخضراء بـ 9.17%، بينما جاء «بيت الطاقة» على رأس التراجعات بـ 8.93%.

وبشأن الأنشط تداولاً، تصدر «بيتك» المنخفض 1.04% نشاط التداولات على جميع المستويات بـ 28.1 مليون سهم، وبقيمة 24.09 مليون دينار.

