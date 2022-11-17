صاروخ بولندا يقود الأسواق للتراجع

مال وأعمال

تراجعت الأسهم، امس، بعد ان ضرب صاروخ داخل الحدود البولندية مجدداً المخاوف من تصعيد الحرب في اوكرانيا.

كما تراجعت الأسهم في هونغ كونغ وأستراليا وكوريا الجنوبية، وكذلك العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأوروبية، وسط تقلب كبير في الأسعار.

وتبخرت المشاعر الايجابية الناجمة عن التوقعات الخاصة برفع اسعار الفائدة الأبطأ من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حيث حول المتداولون في آسيا انتباههم الى المخاطر الجيوسياسية. رغم تعليقات الرئيس الأميركي جو بايدن التي تشير الى انه من غير المرجح ان الصاروخ الذي اطلق على بولندا جاء من روسيا وهو ما كان له تأثير مؤقت فقط على ثقة المستثمرين.

وقلص الزلوتي البولندي خسائره مقابل الدولار، بينما عاد المؤشر الواسع للدولار الى اعلى المستويات التي حققها اليوم حيث سعى المتداولون الى الأمان. كما شهدت عوائد سندات الخزانة مكاسب صغيرة بعد الانخفاضات الأخيرة بما يتماشى مع تسعير معدل سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. فيما تراجع النفط والذهب على حد سواء.

قالت غريس تام، كبيرة مستشاري الاستثمار لهونغ كونغ في «بي ان بي باريبا لادارة الثروات، على تلفزيون بلومبرغ: «بعد انتعاش قوي في الأسهم الأميركية وأسواق الأسهم الصينية، اعتقد انه من المنطقي اجراء بعض التصحيح». مع ما حدث فيما يتعلق بالصاروخ، فقد يكون هذا هو الدافع وراء التصحيح. لقد تحولت المعنويات من المخاطرة الى الابتعاد قليلاً عن المخاطرة».

أداء الأسواق:

الأسهم

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «S&P 500» بنسبة 0.2% اعتباراً من الساعة 1:37 مساءً بتوقيت طوكيو.

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «Euro Stoxx 50» بنسبة 0.9%.

• لم يتغير مؤشر توبكس الياباني كثيراً.

• انخفض مؤشر «ASX 200» الأسترالي بنسبة 0.4%.

• انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.1%.

• انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2%.

