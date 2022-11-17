هروب مليارات العملات المشفرة مع انهيار «إف تي إكس»

مال وأعمال

تسبب الانهيار المشهدي الهائل لامبراطورية الرموز المشفرة المملوكة لبانكمان-فرايد، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، في ارتفاع صاروخي لحركة تدفق الأموال خارج مختلف بورصات هذه الرموز في العالم.

وبلغت قيمة صافي مسحوبات العملاء من عملة بتكوين3.7 مليارات دولار، ومن عملة ايثر 2.5 مليار دولار، خلال الأسبوع الذي بدأ في 6 نوفمبر وانتهى في 13 نوفمبر، وفقاً لمنصة معلومات التشفير «كريبتوكوانت» «CryptoQuant».

وسحب العملاء ايضاً ما تزيد قيمته على ملياري دولار من كثير من العملات الرقمية المستقرة الكبرى خلال نفس الفترة الزمنية، وفقاً لمنصة «كريبتوكوانت»، التي ترصد الأرقام التي تصدر عن معظم البورصات الكبرى.

وقالت مؤسسة منصة سلسلة الكتل «ويفز» «Waves» ساشا ايفانوف في بيان: ان الأسبوع الماضي كان «بلا شك من اشد الأسابيع اظلاماً في تاريخ العملة المشفرة. فمما يدعو الى الاحباط ان نشهد تآكل قيمة هذه التكنولوجيا الأساسية نتيجة انهيار بورصة كان يشعر كثير من الناس انها بورصة رائدة في المجال».

وأثار انهيار بورصة «اف تي اكس»، ومقرها في جزر البهاما، مخاوف جديدة تتعلق بطبيعة شركات التشفير التي تخضع لرقابة وتنظيم فضفاض وغير محكم، وطبيعة الضوابط التي تطبق بهدف الاشراف الآمن على الأصول المملوكة للعملاء، فقد كانت هذه البورصة تُعتبر من بين الأسماء التي يُعتمد عليها ويُوثق بها في هذا القطاع. و«اف تي اكس» هي احدث شركة كبيرة في مجال التشفير تنهار في السنة الحالية التي شهدت قائمة طويلة من الانهيارات، من بينها صندوق تحوط «ثري اروز كابيتال» «Three Arrows Capital»، ومنصة اقراض العملات المشفرة «سيلزيوس نتورك» «Celsius Network»، وبورصة الرموز «فويجير ديجيتال» «Voyager Digital».

وبدأت المأساة يوم 6 نوفمبر الحالي، عندما اثارت تغريدة من رئيس بورصة «بينانس» «Binance» شانغ بنغ تشاو «CZ» شكوكاً حول سلامة المركز المالي لشركة «ألاميدا ريسيرش» «Alameda Research».

