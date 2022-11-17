«المركزي»: القطاع الخاص أسهم في نجاح «لنكن على دراية»

مال وأعمال

ضمن جهود بنك الكويت المركزي المستمرة لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وضمن توجيهاته نحو توسيع وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، والشراكة مع الأطراف المعنية، ساهمت مجموعة من شركات القطاع الخاص في دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي حققت نجاحًا ملحوظاً في عامها الثاني.

«زين»

وفي هذا المجال رحب الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة زين الكويت - وليد الخشتي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي للمُشاركة في حملة «لنكن على دراية» التوعوية، التي نجحت على مدار عامين في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة في الكويت من خلال التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال الإلكتروني والأمن السيبراني وغيرها من القضايا المهمة ذات الصلة.

مضيفاً: «تمحورت مُساهمة زين حول نشر محتوى الحملة عبر قنواتنا الرقمية الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى قاعدة عملائنا ومتابعينا، فلا يقتصر الضرر الذي تسببه عمليات الاحتيال الإلكتروني على عملاء القطاع المصرفي اليوم فحسب، بل يواجه قطاع الاتصالات أيضاً نسبة كبيرة من هذه الهجمات الإلكترونية التي تأتي بأشكال مُختلفة دوماً، وجاءت مشاركتنا إيماناً منّا بأهمية التعاون المُشترك ما بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام لكل ما فيه مصلحة المجتمع الكويتي».

«الحمراء العقارية»

كما أعربت الرئيس التنفيذي للقطاع الإداري في شركة الحمراء العقارية - أبرار عبدالعزيز الحبيب عن اعتزاز الشركة بالدور الريادي والمبادر الذي ينهض به كل من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت على صعيد إطلاق حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» قائلةً «إننا نثمن عالياً الدور الريادي والقيادي لبنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت في إطلاق هذه المبادرة الإيجابية ونحيي حرصهم على ضمان حماية حقوق عملاء البنوك وسعيهم المتواصل لتحقيق هذا الهدف سواء من خلال توعية الجمهور بهذه الحقوق عبر مبادرات على غرار حملة «لنكن على دراية» أو عبر تعليماتهم الرقابية للقطاع المصرفي بشأن حماية حقوق العملاء».

«مجموعة التمدين»

وفي هذا السياق صرح مدير عام التسويق في مجموعة التمدين - معاذ الرومي قائلًا «جاءت مشاركة المجموعة في الحملة التوعوية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي من أجل تعزيز وزيادة الوعي بين المواطنين والمقيمين على السواء وذلك لمواجهة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني. حيث قامت بنشرها في جميع مراكز التسوق التابعة للمجموعة ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك إيمانا منا في مجموعة التمدين بأهمية دور القطاع الخاص ومسؤوليته تجاه المصلحة العامة لدولة الكويت ومجتمعها».

«الوطنية العقارية»

من جانبها أكدت الشركة الوطنية العقارية حرصها على دعم الحملات الوطنية التي تهدف لتحقيق مستقبل مستدام للكويت، ومن ضمنها الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت في نشر الوعي المصرفي في الكويت، من خلال هذه الحملة. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج التوعية المصرفية «لنكن على دراية» بدأ في عام 2021 بإشراف بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل، حيث شمل البرنامج في عامه الثاني مجموعة من المواضيع منها التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية التي تستهدف العملاء بطرق متنوعة، كما تناول التعريف ببعض أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويغطي البرنامج كذلك موضوع تشجيع الادخار من ضمن مواده حيث يسلط الضوء على أهمية الادخار وبعض طرق الادخار ووسائله، فضلا عن مواصلة التوعية بمواضيع البرنامج التي طرحت العام الماضي، وذلك بأسلوب جديد. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول برنامج التوعية المصرفية «لنكن على دراية» وأهدافه، والمواد التعريفية التي يقدمها

وغيرها من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج www.dirayakw.com.

