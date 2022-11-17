«المالية» شاركت في اللجنة الكويتية الإسبانية للتعاون الاقتصادي والفني

مال وأعمال

اختتمت يوم أمس أعمال اجتماعات الدورة الأولى للجنة الكويتية الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، وقد ترأس الجانب الكويتي المشارك وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، وسكرتير الدولة للتجارة الإسباني اكسيانا مارجاريدا مينديث بيرتولو للجانب الإسباني، وذلك لتدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت ومملكة إسبانيا بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وقد تم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة الميادين ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها المجالات الاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، المالية، الزراعية، الصناعية، الصحية، الطيران المدني، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مجال القطاع الخاص وغيرها من المجالات.

وفي ختام أعمال اجتماعات اللجنة، تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة الأولى بين رئيسي الجانبين الكويتي والاسباني، كما قام الجانب الكويتي بتسليم الجانب الإسباني مشاريع الوثائق التالية لدراستها من الجانب الأسباني تمهيداً للتوقيع عليها في المستقبل القريب، وهي: اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني، مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الصناعة وأنشطة التقييس، وبروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب المالي.

ومن الجدير بالذكر بأن وكيل وزارة المالية أكدت في كلمتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة على أن هذه اللجنة تعكس الرغبة الصادقة لتوثيق وتقوية أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية وغيرها من مجالات مع التركيز على التعاون في مجال الأمن الغذائي، والطيران المدني مع التأكيد على دور رئيسي الجانبين الكويتي والإسباني في اللجنة المشتركة بالتعاون مع سفير دولة الكويت في مملكة أسبانيا خليفة الخرافي، وسفير مملكة إسبانيا لدى دولة الكويت ميغيل مورو أغيلار وذلك لتسهيل وتيسير وتيرة التعاون بين البلدين الصديقين لتحقيق الأهداف المنشودة منها.

وقد تم تخصيص يوم الثلاثاء الماضي لعقد لقاءات لوكيل وزارة المالية بحضور سفير دولة الكويت لدى مملكة إسبانيا مع كلٍ من سكرتير الدولة لهيئة الضريبة في وزارة المالية والخدمات المدنية بمملكة أسبانيا خيسوس جاسكون، السكرتير العام للصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة أسبانيا راؤول بلانكو دييز، وذلك لبحث ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

