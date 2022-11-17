«الحدائق العقارية» أطلقت «حصة جاردنز» في ضاحية حصة المبارك

مال وأعمال

أطلقت شركة الحدائق العقارية مشروع «حصة جاردنز» في ضاحية حصة المبارك، مقابل الجزيرة الخضراء، وعلى بعـد دقائق مـن قلـب مدينـة الكويـت، حيث يعتبر المشروع استثنائياً بكل المقاييس المعمارية والجمالية والترفيهية، التي تجمع بين روعة التصاميم، وسـكينة الطبيعـة وهدوئهـا، وبهجة الحياة وحيويتها. وتضم المرحلة الأولى من المشروع البرجين «مروج» و«وارف»، يمتد الأول على مساحة تبلغ 5392 متراً مربعاً، ويتكون من ثلاث منصات تتراوح ارتفاعاتها بين 20 و23 و28 طابقاً. ويمتد الثاني على مساحة تبلغ 2450 متراً مربعاً، ويتكون من منصة واحدة، يصل ارتفاعها إلى 32 طابقاً. من جانبه أوضح عبد الله حسين، المدير العام للمشروع، أن المشروع يحتوي على تشكيلة فريدة من الوحدات السكنية الفاخرة التي تناسب جميع الاحتياجات، مشيرا الى ان المشروع يتكون من غرفتين وثلاث غرف وبنت هاوس وتاون هاوس، كما أن غالبية هذه الوحدات تتمتع بإطلالة بحرية رائعة، وحدائق خاصة تتراوح مساحاتها بين 16-166 متراً مربعاً.

مرافق وخدمات متكاملة

واضاف حسين ان المشروع يقع في قلــب ضاحيــة حصــة المبــارك وباطلاله فريدة على الخليج مما يجعله موقعاً فريداً واستثنائياً غير متكرر، كما أنه قريب من المراكــز التجاريــة التي تضــم متاجــر تجزئة ومطاعــم محليــة وعالميــة ، إلى جانــب مــا تقدمــه الضاحيــة مــن مزايــا وخدمـات تجاريـة وترفيهيـة واجتماعيـة، مثل ملاعب الأطفال، وحدائق عامة، وحمامـات سـباحة، ونوادٍ صحيـة، وصالـة للبولينـغ، مواقـف سـيارات. وأكّد حسين أن الحدائق العقارية، تولي أقصى اهتمامهـا لبنـاء المـشروع وفـق ا?حـدث الطـرز المعماريـة وأعلى معايـير جـودة البنـاء العالميـة، موضحاً أن الشركة تعـود ملكيتهـا لمجموعـة مـن ألمع الشركات في القطـاع العقـاري بالكويـت، وهـي شركة ا?وفرلاند العقارية، المملوكة لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وشركة الدعية العقارية المتحدة، وشركة أعيان العقارية، وشركة جلوبال كليرنج هاوس سِستمز، المملوكة لشركة (ا?جيليتي). مشيراً إلى القـدرات الكبـيرة والخـبرات الطويلـة والســمعة المرموقــة التــي كوّنتها هــذه الـشركات على مدى عقـود عديدة مـن العمـل في المجـال العقـاري في الكويـت وخارجهـا.

وشدد على أن اقتنـاء وحدة في «حصـة جاردنـز» هـو تجربـة فريدة مـن الرفاهيـة الغامـرة، في بيئة صحيـة خضراء مفعمـة بالهـواء النقـي، إنه منزل للحياة واستثمار للمستقبل في الوقت نفسه، وفرصـة نـادرة الحـدوث لا ينبغي التفريـط فيهـا مؤكداً ان جميع الوحدات تتميز باحتواءها على حديقة معلقة مستقلة أوشرفات خاصة، وهو ما يمنحها ميزة فريدة.

السوق العقاري

واوضح حسين ان السوق العقاري فى الكويت يتسم بالاستقرار والنمو المستمر مما يعزز من فرص نجاح الاستثمار فى هذا القطاع الحيوي.

من جانبه قال احمد الصياد مدير المبيعات ان الشركة تقدم عروضا مميزة للراغبين في الشراء على الوحدات السكنية المتعددة، كما تقدم الشركة تسهيلات ائتمانية فى السداد بصورة مرنة تلائم كل الشرائح.

وبدوره أكد عيسى العسعوسي مسؤول التسويق بالشركة أن المشروع يوفر وحدات بمساحات وتصاميم تناسب أذواق وطريقة معيشة مختلف الأسر الكويتية والخليجية.

