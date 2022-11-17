«حماية المنافسة» وافق على اندماج «الصفاة للاستثمار» و«كاب كورب»

مال وأعمال

وافق جهاز حماية المنافسة على الاندماج بين شركتي الصفاة للاستثمار وكاب كورب للاستثمار عبر آلية الضم.

وجاءت موافقة الجهاز بعد التأكد من عدم وجود تأثير للتركز الناتج من الاندماج على المنافسة، حيث سيتم الإبقاء على كيان الصفاة? باعتبارها الجهة الضامة.

وكان مجلس الإدارة وافق بالإجماع وبرئاسة عبدالله حمد التركيت في 20 سبتمبر الماضي على تقرير مقوم الأصول ورأي مستشار الاستثمار، حول التقييم والمقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة «كاب كورب للاستثمار» من أسهم رأسمال شركة «الصفاة للاستثمار» وفقاً لعملية الاندماج.

ويعكف مجلس إدارة «الصفاة للاستثمار» على اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها موافقة الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال، تمهيداً لإنجاز عملية الدمج بين الكيانين.

وستصبح شركة «الصفاة» باعتبارها الجهة الضامة المظلة الرئيسية لمساهمي الشركتين وفقاً لعملية المبادلة التي تم الاتفاق عليها.

وحسب التقديرات الأوليه ينتظر أن يترتب على الاندماج خلق كيان استثماري كبير ذي ملاءة وسيولة عالية قادر على المنافسة وتحقيق طموح مساهميه في المستقبل.

