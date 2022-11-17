«أسواق المال» شاركت في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لرؤساء الأسواق الخليجية

مال وأعمال

شاركت هيئة أسواق المال في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق بدول المجلس، ممثلة بـ أ. د. أحمد الملحم - رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال - المدير التنفيذي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

يأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وقد ترأس الاجتماع محمد بن عبدالله القويز – رئيس مجلس هيئة السوق المالية -المملكة العربية السعودية ( دولة الرئاسة )، وبمشاركة رؤساء مجالس الادارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهم: الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، د. مريم بطي السويدي – الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع - دولة الإمارات العربية المتحدة، رشيد محمد المعراج – محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية - مملكة البحرين، عبدالله السالمي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال - سلطنة عمان، يحيى سعيد الجفالي النعيمي – نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية - دولة قطر.

وقد تطرق الاجتماع في بدايته الى متابعة ما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها الأخير في سبتمبر 2020، واستعرضت اللجنة الصيغة النهائية للإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وقامت باعتمادها، كما اعتمدت اللجنة نموذج اعرف عميلك (KYC) و العمل بمتطلبات فتح الحساب بصفة استرشادية، إضافة الى اعتماد الخطة التنفيذية لتفعيل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وتفعيل نموذج اعرف عميلك.

هذا وقد وافقت اللجنة على عقد مؤتمر سنوي تستضيفه دولة الرئاسة يضم مكونات سوق رأس المال بدول المجلس، على أن يتم تحديد موعده وموضوعه لاحقا وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، اضافة الى ذلك فقد قدمت هيئة السوق المالية السعودية عرضا موجزا حول برنامج التوعية الاستثمارية الخليجية (ملم) تضمن أهم الإنجازات وآخر المستجدات حول جائزة المستثمر الخليجي الذكي، الى جانب ذلك اطلعت اللجنة على تقرير المركز الاحصائي حول أداء أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون و أبرز التطورات والمستجدات خلال النصف الأول من العام 2022.

وفي الختام تم الاتفاق على تحديد شهر أكتوبر 2023 ليكون الموعد القادم لاجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

