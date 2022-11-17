الإنفاق الاستهلاكي قوي رغم تباطؤ وتيرة النمو

مال وأعمال

قال بنك الكويت الوطني إن الانفاق الاستهلاكي المحلي بقي قويا في الكويت رغم تباطؤ وتيرة النمو خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي مقارنة بالربعين السابقين ما ساهم في دعم الاقتصاد غير النفطي.

وأضاف (الوطني) في تقريره عن الاقتصاد الكويتي أن قوة التعافي في البلاد جاءت في أعقاب رفع تدابير احتواء جائحة (كورونا) إذ ساهمت تدابير الدعم الحكومي العام الماضي التي تضمنت تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين وصرف بدلات خاصة للمتقاعدين في الربع الثاني في تعزيز الإنفاق هذا العام.

وأوضح أنه مع تلاشي تأثير هذه التدابير عاد النمو إلى وتيرته الاعتيادية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى أن معدلات التوظيف واصلت تحسنها بالتزامن مع نمو الأجور وتزايد ثقة المستهلك إضافة لقوة الدينار الكويتي.وذكر أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى التخفيف من تداعيات الضغوط التضخمية على الإنفاق الاستهلاكي، معتبرا أن الضغوط التضخمية في الكويت مازالت أكثر اعتدالا مما هي عليه في أجزاء اخرى من العالم خصوصا الدول الغربية. وتوقع استمرار الاتجاه العام للانفاق إيجابيا مع اعتدال مستويات الزيادة مقارنة مع المستويات المرتفعة السابقة في ظل تزايد معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة.وأوضح أن الميزانية الحكومية للسنة الحالية شملت مكافآت الصفوف الأمامية مقابل العمل المنجز خلال الجائحة إضافة إلى نحو 400 مليون دينار لدفع تكاليف الموظفين الحكوميين الراغبين في صرف إجازاتهم السنوية ما يدعم الإنفاق في الفترة الأخيرة من العام الحالي. وأفاد بأن القروض لقطاع الأسر سجلت نموا بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى ارتفاع حصة قطاع الائتمان الممنوح للأسر من 36?1 في المئة في الربع الأخير من 2020 إلى 39?1 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي. وتوقع بقاء المستويات القوية من الائتمان للأسر مما يساهم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لاسيما أن بنك الكويت المركزي اتخذ نهجا تدريجيا مقارنة بالدول الأخرى مما يشير إلى تأثير أقل على الائتمان الشخصي.

