«جي إف إتش» تنظم مؤتمراً للمستثمرين

مال وأعمال

اختتمت مجموعة «جي إف إتش» المالية مؤتمرا للمستثمرين أقيم في ماندارين أورينتال هايد بارك، لندن، حيث تناول بشكل مركز الفرص العقارية في أوروبا والولايات المتحدة، فيما تواصل -جي إف إتش- توسيع تواجدها وتعزيز حضورها الدولي ومحفظتها المتنامية من الأصول العقارية المتنوعة. تجدر الإشارة إلى أنه على مدار الـعامين الماضيين، استثمرت المجموعة ما يقرب من 6 مليارات دولار في العقارات الأوروبية والأميركية بالإضافة إلى الاستحواذ على حصص الأغلبية في Roebuck و (SQ Asset Management (SQ و Big Sky، وحضر المؤتمر مستثمرون من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا، وتناول عدداً من الموضوعات بما في ذلك الجيوسياسية والسياسة المالية والنقدية مع رؤى من المتحدثين البارزين من بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. كما استمع المستثمرون إلى التطورات والموضوعات الأخرى المتعلقة بالخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وسكن الطلاب من Roebuck و SQ و Big Sky. وكان من بين الضيوف المرموقين الآخرين اللورد ميرفن كينج، محافظ بنك إنجلترا (2003-2013)، الدكتورة بيبا مالجرين، المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض ويقيم الآن في المملكة المتحدة، وتينا فوردهام، مؤسس فوردهام جلوبال إنسايت.

تمتلك جي إف إتش في الوقت الحاضر محفظة تضم ما يقرب من 17 مليار دولار من الأصول العالمية، بما في ذلك استثمارات في قطاع العقارات اللوجستية في أوروبا والولايات المتحدة، تضم أصولا مؤجرة إلى أمازون وفيديكس وميشلان وغيرها. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، قامت المجموعة أيضاً بإنشاء محفظة عقارات ومحفظة متنامية سكنية ولسكن الطلاب.

واختتم هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية، «يسعدنا أن نجمع مستثمرينا والشركات التابعة لإدارة الأصول العقارية من الولايات المتحدة وأوروبا هنا في لندن حيث نواصل بناء استثماراتنا في هذه الأسواق وتحقيق تطلعات المجموعة لإدارة الأصول العالمية. على الرغم من ظروف السوق الصعبة، فإننا نرى فرصا قوية لتعزيز حضورنا ومحفظة الأصول العقارية في القطاعات الأساسية والاستفادة من المعرفة والخبرة التي اكتسبناها بالفعل من خلال استثماراتنا جنبا إلى جنب مع الشركاء ذوي الخبرة العميقة والمتخصصة في السوق المحلية في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والعقارات السكنية.

كما حققنا إنجاز كبير في تحديد وإبرام المعاملات التي تناسب معايير الاستثمار الموضوعية لدينا وبما يتماشى مع الطلب المتزايد من مستثمرينا للوصول إلى هذه القطاعات التي تتسم بالمرونة والأداء الجيد. لدينا مجموعة قوية من الفرص التي نستكشفها في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى السعي لاكتساب مديري أصول متخصصين آخرين يمكن أن يساعدوا في تسريع نمونا، وزيادة بناء قدراتنا وتعظيم أداء أصولنا الحالية. كما نتطلع إلى جعل هذا المؤتمر حدثا سنويا لمستثمرينا لمشاركة رؤى السوق والفرص الجذابة المتوافرة».

