العبيد: إطلاق «العالم يزور الكويت» لتنشيط السياحة

الخميس Al wanees

كشف رئيس مجلس إدارة «الجمعية الكويتية للمهرجانات» طارق العبيد عن بدء إطلاق الحملة الترويجية للجمعية والتي تهدف إلى تنشيط السياحة في البلاد وجعل الكويت واحدة من دول الخليج المنافسة في الترويج الترفيهي والسياحي حيث ان الجمعية بدأت تضع الخطوط العريضة لتعزيز نشاطها التي اسست من أجله لدفع اطر السياحة قدما وربط ذلك بالأنشطة والمهرجانات والتي تخدم التنمية السياحية المحلية مبيناً أن من أهم أهداف الجمعية إقامة المهرجانات المتخصصة وهي تخطط لتنفيذ عدد من المهرجانات المميزة انطلاقاً من شعار مهرجان «العالم يزور الكويت» والذي سيكون من أكثر المهرجانات أهمية وجذبا في المنطقة لتنوعه في مختلف المجالات الفنية والثقافية والتجارية والتسوق وغيرها، ويتم حاليا التنسيق مع الجهات المعنية الرسمية لإطلاق هذا المشروع الكبير، والذي يحتاج لتضافر الجهود لإقامته وتنفيذه من مختلف القطاعات في الدولة. وقال العبيد في تصريح خاص لـ «النهار» إن الكويت ليست بمنأى عن انضمامها لدول الجذب السياحي في المنطقة لما لها من دور اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي مهم ما يجعلها وجهة سياحية وترفيهية وتسويقية حيوية لشعوب المنطقة ومن بينهم رجال الأعمال والمستثمرين وهواة الرحلات والسفر مؤكداً أن الكويت مقبلة على خطة شاملة لدعم المشاريع الترفيهية والسياحية وبناء منظومة سياحية تناسب الطلب الخليجي والعربي والعالمي، حيث بدات تخطط لفتح المجال للقطاع الخاص لانشاء مشروعات ترفيهية وتسويقية وسياحية تخدم هذا التوجه ناهيك عن الاتجاه لاستثمار منطقة الشمال والجزر وجعلها من أهم المقومات السياحية الجاذبة.

وأشار العبيد إلى أن الحملة التي تطلقها جمعية المهرجانات خلال العام الحالي تهدف إلى استقطاب نحو نصف مليون زائر للكويت خلال العام القادم 2023 وبما يسهم في رفع هذه النسبة تدريجيا ولاسيما مع تطوير مشروعات الشمال (مدينة الحرير – وجزيرة فيلكا وبوبيان) مؤكداً أن الكويت شهدت تطورات كبيرة في العمران والبنيان والطرق والجسور والكباري التي تؤهلها لتصبح وجهة للسياحة والمهرجانات.

واضاف أن الجمعية تنظم عددا من اللقاءات والورش مع الجهات المعنية الرسمية والأهلية لدعم جهودها في هذا المجال، بدات في تنظيم ورشة عمل مع اتحاد مكاتب السياحة والسفر بحضوري وحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد لافي المطيري، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من الطرفين تم خلالها شرح أهداف المشروع ومميزاته وما يمكن أن يشكله من تعزيز الطموحات لمواكبة الرؤية السامية للاقتصاد وكويت جديدة 2035 وجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً اقليمي.

وألمح إلى أن الجمعية تضم فريق كبير وهي بدأت العمل بكامل طاقتها لتنفيذ مشروعها الأول من نوعه في البلاد باطلاق منصة الكويت السياحية تحت عنوان « اكتشف الكويت» لتشكل منطلقا للمهرجانات والفعاليات المتميزة في هذا المجال في المرحلة المقبلة ، مبيناً أنها منصة تفاعلية لجميع فعاليات الكويت ومهرجاناتها سواء الرسمية أو غير الرسمية في مختلف المجالات الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية وتعد المنصة بوابة ومرشد للزوار والسياح من خارج وداخل الكويت للتعرف على البرامج والمواقع التي يمكن زيارتها وهي حاليا موجهة لمواطني الدول التي يسمح لها بدخول الكويت دون معوقات وعلى رأسها دول مجلس التعاون لدول الخليج.

وتابع لاشك ان الحكومة جادة في تنشيط السياحة، وبدأت بالفعل بعدد من المشاريع والأنشطة التي من شأنها أن تساهم في ذلك، مشيدا بدعم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح للمشاريع الكبرى التي تساهم بعودة النشاط السياحي إلى سابق عهده بين دول المنطقة. وشدد على أن الجمعية ستقوم بما في وسعها لتنشيط المشاريع السياحية والمشاريع المتعلقة بالترفيه والجذب السياحي كأحد الموارد غير النفطية للبلاد، لافتا إلى أن بوادر هذه المشاريع ستبدأ بالتحقق على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة إذ إنها حاليا في فترة التحضير، شاكرا جهود وزير الإعلام في دعم مقاصد الجمعية وأفكارها في إبراز الكويت كوجهة سياحية. وأكد أن الجمعية تعمل كشريك مع الدولة لإعادة الريادة للكويت في المسائل السياحية والثقافية والترفيهية التي تسهم أيضا بجعل الكويت مركزا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.

ولفت إلى أن الجمعية الكويتية للمهرجانات تسعى لأن تكون الشريك الاستراتيجي لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وثقافي في المنطقة. وتعمل الجمعية على استقطاب المهرجانات العالمية ذات المنافع التنموية السياحية الكبيرة للكويت من خلال تسويقها كبوابة عالمية للمهرجانات الدولية في الخليج. حيث تهدف الجمعية للمساهمة في إقامة المؤتمرات والمحاضرات لتدعيم الحس الوطني وإعداد البرامج الإعلامية وإدارة المرجانات وخدمة المجتمع، كما تهدف لإقامة المهرجانات في المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية العالمية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. ومن أهدافها أيضا تنظيم المهرجانات السياحية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة لاستقطاب وتعزيز السياحة في الكويت، وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الكويتية من خلال إقامة المهرجانات مع الجهات المختصة.

وبين أن البعض يرى أن اقامة المهرجانات والمعارض الفنية يهدف بالدرجة الأولى للحصول على العوائد المالية والأرباح التي تُغطي التكاليف التي تم إنفاقها في بناء هذه المعارض والمهرجانات إلا أن هناك بعداً استراتيجياً أكبر لهذه المهرجانات كونها فعّاليات دورية أو موسمية يتم القيام بها لأغراض وأهداف سياحية واقتصادية وسياسية ومالية فمن خلال هذه المهرجانات والمعارض الفنية يتم استقطاب العديد من سكان العالم من مختلف المناطق والفئات؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك حركة الطيران وتنشيطها، وكذلك تحريك القطاع التجاري من خلال الشراء والبيع للتذاكر وكذلك عمليات الترويج والتسويق لما يطرح من مشاريع كبرى وصغرى فضلا عن تبادل الخبرات والمبادرات وربط العلاقات التجارية والعلمية بين الكويت ودول العالم.

