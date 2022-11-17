«بوبيان» راعي «المؤتمر الوطني لاتحاد طلبة الكويت» في أميركا

الخميس Al wanees

في إطار حرصه على دعم الشباب الكويتي خارج الكويت يرعى بنك بوبيان «المؤتمر الوطني السنوي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة» الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الحالي.

وقال المدير الأول بإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك وليد الصقعبي ان رعاية البنك لهذا المؤتمر السنوي المهم تأتى في إطار حرصه على دعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية داخل الكويت وخارجها. واضاف «يؤمن بنك بوبيان دائماً ان ثروة الكويت الحقيقية تكمن في شبابها الواعد لاسيما الذين يسعون للحصول على اعلى مستويات التحصيل العلمي وبما يخدم بلدهم ويسهم في دفع عجلة التنمية». واشار الصقعبي إلى ان المؤتمر السنوي لطلبة الكويت في الولايات المتحدة يعتبر واحداً من ابرز الفعاليات الشبابية التى يحرص بوبيان على دعمها بصورة دائمة ايماناً منه بالدور الذي تلعبه الاتحادات الطلابية في الداخل والخارج في ابراز الصورة الإيجابية للشباب الكويتي.

فعاليات وأنشطة مختلفة

وقال الصقعبي ان وفد البنك المشارك في المؤتمر وفعالياته المختلفة يضم مجموعة من موظفي إدارات البنك المختلفة من أجل التفاعل مع مختلف الفعاليات والانشطة التى ستقام ضمن فعاليات المؤتمر. واضاف «في إطار حرص البنك على استقطاب افضل الكوادر الوطنية فانه سيتم عقد لقاءات مع الطلبة خلال المؤتمر للاجابة عن كافة التساؤلات الخاصة بالتوظيف في البنك مع فرصة الاطلاع على الفرص الوظيفية التي يوفرها البنك وتوضيح الكثير من الامور التي تتعلق بالعمل في القطاع المصرفي لهم. ويعتبر بنك بوبيان من ابرز البنوك المحلية دعماً للشباب في مختلف المجالات بالاضافة إلى توظيف افضل الكفاءات الشابة لديه حيث يمتلك البنك أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع بنسبة تقترب من 80 %. واشار الصقعبي انه سيتم استعراض ابرز الخدمات والمنتجات التى يقدمها البنك للشباب لاسيما الذي يواصلون دراستهم في الخارج والذين يحتاجون إلى المزيد من التواصل مع الخدمات المصرفية التى تلبي احتياجاتهم مع التركيز على خدمات البنك لفئة الشباب وتحديداً حساب PRIME إلى جانب تعريف الطلبة أكثر ببنك Nomo أول بنك إسلامي رقمي عالمي. من ناحية اخرى قال الصقعبي ان البنك وكعادته في مثل هذه المناسبات سينظم مجموعة من الفعاليات والانشطة والمفاجآت الخاصة للطلاب مع تقديم مجموعة مميزة من الجوائز والهدايا القيمة لهم.

واضاف «يمكن للجميع متابعة تغطيتنا للمؤتمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك على الانستغرام وتويتر واليوتيوب وغيرها».

