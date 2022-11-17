وزير الإعلام افتتح معرض الكويت للكتاب الـ 45: أكبر تظاهرة ثقافية في البلاد

الخميس Al wanees

في بداية افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 45 قال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري إن المعرض يعتبر أكبر تظاهرة ثقافية في البلاد. وأضاف الوزير المطيري في كلمته ممثلا سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في افتتاح الدورة ال45 لمعرض الكويت الدولي للكتاب في أرض المعارض بمنطقة مشرف أن هذه التظاهرة الثقافية يواكبها الكثير من الأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال فترة اقامة المعرض الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر حتى 26 المقبل. وأوضح أن المعرض تشارك فيه 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية إضافة إلى مشاركة 404 دور نشر بشكل مباشر و117 مشاركة أخرى عن طريق توكيل لدور نشر مشاركة في المعرض مشيرا إلى أن مشاركة إيطاليا كضيف شرف للمعرض يمنح مساحة كبيرة للمفكرين والمبدعين الكويتيين للاطلاع على الثقافات الاخرى. وذكر أن المعرض يعطي فرصة للشباب الكويتيين لتقديم إبداعاتهم ورؤيتهم من خلال دور النشر المحلية لافتا إلى أن وجود رواد الثقافة من دول عربية وأجنبية يعود بالفائدة عبر الدمج بين حكمة الرواد وحماس الشباب.

وبين الوزير المطيري أن الفعاليات المتنوعة التي تقام على هامش المعرض تعتبر فرصة لتبادل الخبرات وتلاقي الثقافات داعيا الى ضرورة استمرار التطوير المستحق لقطاع الثقافة الذي يسهم بشكل كبير في تطور المجتمعات للوصول إلى الريادة. وذكر أنه من خلال هذه التظاهرة الثقافية نقدم هويتنا العربية ونستفيد من الثقافات الأخرى خاصة مع وصول عدد الكتب المدخلة في الفهرس الالكتروني للمعرض الى 230 ألف عنوان. من جانبه اعرب سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب عن سعادته بالمشاركة في المعرض بعد انقطاع حوالي ثلاث سنوات مبينا ان افتتاح المعرض اليوم كان مميزا من خلال الحضور الكبير والمشاركة الواسعة من دور النشر العربية والاجنبية. وأوضح طهبوب أن وزارة الثقافة الفلسطينية تشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام باصدارات جديدة تعكس روح الثقافة الفلسطينية وماضيها وحاضرها ومستقبلها. بدوره أكد رئيس اتحاد الناشرين العرب رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية ومكتبة الدار العربية للكتاب بالقاهرة محمد رشاد في تصريح صحافي على هامش افتتاح المعرض حرص الناشرين العرب على المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ45.

من جانبه رحب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د. عيسى الأنصاري بضيوف الكويت من الناشرين العرب والمثقفين والمشاركين في البرنامج الثقافي، وقال نسعد بعد انقطاع إجباري بسبب جائحة كورونا ان نحتفل مع الكويت والأمة العربية واصدقاء الكويت في هذا المحفل الثقافي الكبير. حضر حفل افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب عدد كبير من المفكرين والمثقفين الكويتيين والعرب الى جانب مجموعة من سفراء الدول العربية والأجنبية واعضاء السلك الديبلوماسي في البلاد اضافة الى الحضور الجماهيري اللافت من الكبار والصغار.

