الشيخ فيصل الحمود: حضورنا اليوم في معرض الكتاب تشجيع للشباب والنشء على الثقافة والعلم

الخميس Al wanees

حضر فريق عمل مكتب معالي المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح متمثلاً في م. جمايل الجطيلي ووضحة المنيس في معرض الكتاب الذي يشهد هذا العام مشاركة 29 دولة عربية وأجنبية ومشاركة عدد كبير من دور النشر مشيداً بالجهود والخدمات والتسهيلات التي يوفرها القائمون على المعرض إلكترونيا وتنظيمياً.

وصرحت المهندسة جمايل بأن وجودنا بجانب الشباب ودعمهم وتحفيزهم يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية السامية في الاهتمام بهذة الفئة والاستماع إلى تطلعاتهم وارائهم ولأهمية مثل هذه الفعاليات الناجحة والمتميزة وانعكاسها على الشباب من تحصيل علمي وثقافي وديني فإنها تسهم وبشكل ملحوظ في تغيير السلوك والهوايات واستخراج إيجابيات تعود بالنفع على المجتمع ككل ولإبراز الوجه الثقافي المشرق للكويت.

وأضافت الجطيلي: أن الهدف من وراء مثل هذا النشاط هو توفير منصات لجمهور المبدعين والكتاب الكويتيين لعرض إبداعاتهم مع توفير الدعم لهم وتشجيعهم.

