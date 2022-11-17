بن حسين ودشتي ومحمد يجتمعون بحفل غنائي في ديسمبر

الخميس Al wanees

الجمهور الكويتي على موعد في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل مع حفل غنائي مميز ومختلف عن باقي الحفلات التي أقيمت الفترة الأخيرة، وسبب الاختلاف أن الحفل سيكون بنكهة كويتية خالصة 100%، حيث يجمع بين الخبرة المتمثلة في المطرب القدير خالد بن حسين في ثاني حفلاته عقب عودته الى الغناء مجددا بعد فترة غياب طويلة، ويضم الحفل نجمين من الشباب هما المطرب إبراهيم دشتي صاحب الصوت المميز والحضور الجميل، والمطرب جاسم محمد الذي يمتلك احساسا مرهفا وأداء حلو.

يقام الحفل في قاعة بدرية بفندق الجميرا- شاطئ المسيلة، ويصاحب النجوم الثلاثة على المسرح فرقة موسيقية كبيرة يقودها المايسترو الكويتي د.أحمد العود الذي سبق له قيادة الفرقة الموسيقية في حفل المطرب خالد بن حسين ضمن جلسات عيد الأضحى الماضي الذي أقيم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وحقق الحفل نجاحا باهرا وسط حضور جماهيري حاشد، استمتع بمجموعة من الأغاني الجميلة لمطربهم بن حسين، واستعادوا من خلالها ذكرياتهم الجميلة.

ويبدو أن الجهة المنظمة شركة إيكوليزر أرت برودكشن كانت حريصة على أن يكون الحفل بالكامل كويتي بحت، خاصة أنه العمل الأول لهذه الشركة الوليدة التي نتمنى لها النجاح، وأن تقدم للجمهور الكويتي حفلات غنائية راقية تعكس الصور الحضارية لهوليوود الخليج، ومن أجل ذلك حرص القائمون على الشركة على توفير كل عوامل النجاح لهذا الحفل من إضاءة وتجهيز مسرح وهندسة صوت وتنظيم، مستعينين بأحدث التقنيات في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن آخر حفلات النجم إبراهيم دشتي كانت في فبراير الماضي من خلال حفل شارك فيه مع النجم حسين الجسمي، والنجم الشاب بدر الشعيبي ضمن حفلات مهرجان الكويت، كما أحيا أيضا حفلا في مهرجان فبراير الكويت 2022 والذي أقيم في قاعة الأرينا، وشارك فيه مع النجم الكبير نبيل شعيل والنجمة أنغام، وبالنسبة للنجم جاسم محمد، فكانت آخر حفلاته الغنائية هي ليلة السندباد والتي أقيمت سبتمبر الماضي بمركز جابر الأحمد الثقافي.

