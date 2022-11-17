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الخميس Al wanees

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بلقيس تقتحم الترند العالمي بكليب «أمام مرايتي»


حققت أغنية النجمة بلقيس فتحي الجديدة أمام مرايتي أكثر من مليوني مشاهدة بعد ساعات قليلة فقط من صدورها على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب واقتحمت بلقيس قائمة الترند بالمركز الأوّل على يوتيوب في عدد من البلدان العربية ومنها الإمارات ولبنان والسعودية والمغرب، كما احتلت المرتبة 30 عالمياً. بلقيس عبّرت عن سعادتها بنجاح أغنية أمام مرايتي وتصدّرها عالميًا وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: الحمدلله على كل شي وهالنجاح والترندات وانا ممتنة لكل شخص يدعمني بكلمة طيبة ومقدر لتعبي ومجهودي..امام مرايتي تقترب من المليونين وتدخل الان الترند في اليوتيوب. أغنية أمام مرايتي هي من كلمات أمنيات، وألحان ?متعب الفرج?، وتوزيع ?بدر كرم?، وميكس وماستيرينغ محمد عصمت?، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج دان حداد، وتناول قصّة واقعية إذ عرض آفة التنمّر وتأثيرها على الشخص منذ الطفولة.


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