أنوار: «ديرة الخير» ترحب بضيوف المونديال في قطر

الخميس Al wanees

انتهت الفنانة أنوار من طرح أغنية جديدة للترحيب بضيوف قطر، من جمهور كأس العالم فيفا- قطر 2022. وتحمل الأغنية عنوان في ديرة الخير.. الله يحييكم، وتم طرحها عبر المنصات الرقمية المختلفة، حيث تحظى بتفاعل لافت من رواد هذه المنصات.

وأعربت عن مدى سعادتها بإنجاز هذا العمل الجديد، والذي يعد العمل الثاني لها خلال الفترة الأخيرة، مواكبة منها لاستضافة المونديال. وقالت في تصريحات خاصة لـ الشرق: إن الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر خليفة جمعان، وألحان محمد البنا، وتوزيع محمد المري، وتم تسجيلها في أستديو المطر

وتابعت: إن كلمات العمل الغنائي تعكس ترحيب جميع أهل قطر بضيوفها من جمهور كأس العالم 2022. لافتة إلى حرصها الشديد على أن تكون لها بصمتها الفنية، لمواكبة هذا الحدث العالمي، والذي يتجاوز أهميته في أن يكون حدثاً رياضياً إلى ما تمثله الاستضافة من أبعاد عديدة، منها ما هو ثقافي وفني، ما يجعل للبطولة آثار ممتدة في المستقبل على المجالات كافة.

وأضافت إن العمل الغنائي الجديد يأتي في أعقاب عملها الفني المعبر عن الرياضة في قطر، وهو لملحن من الأرجنيتن يدعىكريستيان. مؤكدة أهمية دور الفنان تجاه المجتمع، في أن يواكب ما يشهده من تطورات ومناسبات وأحداث، ولذلك تأتي مشاركتها بهذا العمل الفني في ديرة الخير.. الله يحييكم.

