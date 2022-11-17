«سوق البحر الأحمر» يعلن أسماء لجنتي التحكيم والجوائز في دورته الثانية

الخميس Al wanees

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن أسماء المشاركين في لجنتي تحكيم سوق المشاريع وبرنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز في سوق البحر الأحمر. وستمنح لجنتا التحكيم العديد من الجوائز للمشاريع الفائزة، بقيمة إجمالية تصل إلى 400 ألف دولار، بالإضافة إلى العديد من الجوائز ’العينية ‘التي يُقدمها شريكان جديدان في سوق البحر الأحمر.

وسُيقدّم الأعضاء الثلاثة في لجنتي التحكيم ستّ جوائز من سوق المشاريع يمنحها صندوق البحر الأحمر. وتعتبر أفلام سوق المشاريع مرشّحة للحصول على جائزة التطوير وقيمتها 35,00 ألف دولار، وجائزة لجنة التحكيم الخاصّة للتطوير بقيمة 35,000 ألف دولار، وجائزة الإنتاج وقيمتها 100,000 ألف دولار. كما ستتأهل مشاريع معمل البحر الأحمر للحصول على جائزتي إنتاج من برنامج معمل البحر الأحمر تبلغ قيمة كل منهما 100,000 دولار، في حين ستُقدم جائزة ما بعد الإنتاج لأحد الأفلام قيد الإنجاز في سوق المشاريع وقدرها 30,000 دولار.

من جهة أخرى، رحّب مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أيضًا بشريكين جديدين وهما شركتا «تيترا فيلم» و«أوتيكونز»؛ حيث ستقدم شركة «تيترافيلم» جائزة عينية لمشاريع السوق الفائزة، مع تزويدها بالترجمة أو بباقة سينمائية رقمية أو بتوفير البث، في حين ستقدّم «أوتيكونز» لأحد مشاريع سوق البحر الأحمر جائزة استشارات الموسيقى، بالإضافة إلى تقديم عمل موسيقي خاصّ بفيلم واحد قيد الإنجاز، لتزويد الفيلم بموسيقى تصويرية أصلية.

وتضمّ لجنة تحكيم سوق المشاريع في سوق البحر الأحمر لهذا العام؛ أوريليان بوندينو، وحبيب عطية ورولا ناصر وتضمّ لجنة تحكيم عروض الأفلام قيد الإنجاز؛ جيونا نازارو، وهدى بن يمينة، وياسمين بنكيران.

وقالت ميريام عرب مستشارة سوق البحر الأحمر: «نحن ملتزمون بتشجيع السينما العالمية الرائعة والترويج لها والمساعدة في تقديم المواهب الجديدة والناشئة للجمهور، وحصولها على التقدير الذي تستحقه عن أعمالها. كما نرحب بأعضاء لجنة التحكيم المرموقين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ونحن متحمسون لتوزيع الجوائز القيّمة على الأفلام التي تستحقها بجدارة».

تنطلق الدورة الثانية من سوق البحر الأحمر ابتداءً من 3 وحتّى 6 ديسمبر، 2022، بالتزامن مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يجري من 1 إلى 10 ديسمبر، 2022 في جدّة، داخل أراضي المملكة العربية السعودية. ويتطّلع سوق البحر الأحمر إلى تتويج المشاركين ضمن حفل الجوائز الخاص به بتاريخ 6 ديسمبر، 2022.

