عربيات ودوليات

سيئول «كوريا الجنوبية» - الوكالات: استعرض ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، علاقات البلدين الثنائية وسبل تعزيزها في جميع المجالات، فيما جرى توقيع اتفاقيات بقيمة 30 مليار دولار.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، جاء اللقاء بالمقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول، التي يزورها بن سلمان ويرافقه فيها وفد سعودي كبير.

وقال ولي العهد السعودي: إن هذه الزيارة تأتي تزامناً مع مرور 60 عاماً على إنشاء العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنها تؤكد رغبة البلدين في الاستمرار في ترسيخ أسس هذه العلاقة التاريخية والعمل على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات. وأضاف: «إننا نسعى إلى تكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر على أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد». وأشاد بن سلمان بالشراكة بين الرياض وسيئول، مؤكداً أنها «شراكة استراتيجية مثمرة للبلدين».

وتابع: «في هذا الصدد نشير إلى التعاون الوثيق ضمن إطار الرؤية السعودية الكورية 2030 ونُشيد بما تم خلالها، كما نتابع باهتمام كبير منجزات اللجان المشتركة بين بلدينا، ونتطلع إلى رفع وتيرة التنسيق الاستثماري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وأكد ولي العهد السعودي «أهمية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة والمتاحة للتعاون بين بلدينا».

مضيفاً بالقول: «نسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية بمجالات إنتاج الهيدروجين وخفض الكربون». كما قال إن المملكة تسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة.

بدوره، أكد رئيس جمهورية كوريا، في كلمته خلال جلسة المباحثات، الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى «توسيع وتطوير التعاون الثنائي والاستثمار في مجالات النمو الجديدة والمشاريع الضخمة مثل نيوم والصناعات الدفاعية والطاقة المستقبلية مثل الهيدروجين والثقافة والسياحة».

وأعرب عن التطلع إلى الاستمرار والتواصل الوثيق مع العاهل السعودي، وولي عهده «من أجل التعاون لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين». في شأن متصل، وقعت السعودية 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 30 مليار دولار، مع شركات من كوريا الجنوبية، ما سيقفز بالشراكة بينهما إلى مستويات متقدمة جداً، بحسب تصريحات خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لقناة «الشرق بلومبيرغ» الإخبارية.

وأشار الفالح إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الكوري تتضمن مجالات جديدة ومتنوعة منها الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الطبية وبناء السفن.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، نبيل كوشك، إن المملكة وقعت اتفاقية مع الشركة الكورية للاستثمار الجريء لإنشاء 7 صناديق متخصصة ستعمل على تمويل المشاريع الجريئة في كلا البلدين.

