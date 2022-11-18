عربيات ودوليات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة رسالة وجهها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول.

ونشرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب» صورة الرسالة التي حملت توقيع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان. وقالت صحيفة « المدينة» السعودية في تعليق لها «ليست المرة الأولى التي يبهر فيها الأمير محمد بن سلمان ؛ الجميع بإيقاع الخط ودفء الكلمات، ورصانة اللغة، وهو يدون بيديه في سجل الزيارات الخارجية، ما يوصف بأنه لغة الكبار، وعظمة انتقاء الألفاظ».

وأضافت «.. اليوم يتكرر المشهد في كوريا الجنوبية، نفس قوة اللغة وإبداع الكلمة، وجمال الخط، لتبرهن للعالم أن الأمير الشاب، منفذ رؤية 2030؛ يقود مرحلة وعي لا محدودة، ترتكز على كفاءة وقدرات بلا حدود، إذ يمتلك سموه من ناصية القول العربي ما هو يعد شاهداً على اعتزازه باللغة الأم، وتمسكه بها، فيما لديه من قدرات اللغات الأخرى ما يجعله قادرا على إقناع الآخرين بلغاتهم، دون الحاجة لوسطاء».

