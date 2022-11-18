عربيات ودوليات

طهران – الوكالات: اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمس، «إسرائيل وأجهزة مخابرات غربية بالتخطيط لتقسيم إيران وإشعال فتيل حرب أهلية فيها».

وكتب عبداللهيان، في حسابه على «تويتر»، هناك «أجهزة أمنية مختلفة وإسرائيل وبعض السياسيين الغربيين وضعوا خططا لنشوب حرب أهلية وتدمير وتفكيك إيران».

وشدد على «ضرورة أن يعلموا أن إيران ليست ليبيا أو السودان»، مضيفا أن «الإيرانيين لن ينخدعوا بمثل هذه الخطط». وقُتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون مساء أمس، بهجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي بمدينة إيذه في خوزستان غربي إيران.

وكانت وكالة إسنا الإيرانية قد ذكرت، أن مجموعة إرهابيين اقتحمت السوق وأطلقت النار على الناس وعناصر «الباسيج» التابعة للحرس الثوري الموجودين في المكان.

وأضافت الوكالة أنه في الوقت نفسه الذي وقع فيه هجوم إرهابي في السوق المركزي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين، تم إحراق الحوزة في هذه المدينة ذاتها، دون أن يسفر الحريق عن إصابات. وقتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر الماضي، بهجوم مسلح تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري، عند ضريح «شاه شيراغ»، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين اللذين ألقى التلفزيون الرسمي باللوم فيهما على «مثيري الشغب». واتهمت فرنسا وبريطانيا أمس إيران بتهديد رعاياها بعد أن قالت الجمهورية الإسلامية إن عملاء للمخابرات الفرنسية اعتقلوا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة. ومنذ سبتمبر الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى «ارتداء الحجاب بشكل غير لائق».

