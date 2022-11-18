عربيات ودوليات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، إن هناك إمكانية لمراجعة العلاقات مع سورية بعد الانتخابات التركية في يونيو 2023.

وأوضح الرئيس التركي، خلال رحلة عودته من بالي، أنه قد يعيد النظر في العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في يونيو من العام المقبل.

وأضاف أردوغان عن إمكانية لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد «لا يوجد خلاف أبدي في السياسة».

ومطلع الشهر الماضي، قال الرئيس التركي إنه لا توجد حاليا ترتيبات لعقد لقاء بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه أوضح أن مثل هذا اللقاء ليس مستحيلا، وفق تعبيره.

وفي سبتمبر الماضي، تحدثت مصادر عن زيارة ولقاءات تمت في دمشق بين رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ونظيره السوري، في مؤشر على تقدم جهود روسية لإذابة الجليد بين الدولتين اللتين تقفان على طرفي النقيض في الحرب السورية.

وفي يوليو الماضي، قال أردوغان: إن المباحثات التركية - المصرية متواصلة عند المستوى الأدنى وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى المستوى الرفيع. وبدأت مصر وتركيا منذ أشهر إعادة العلاقات المتأزمة منذ 2013، وعقدتا جولتين من المحادثات، لكن بقي العديد من الملفات حجر عثرة أمام مسار استئناف العلاقات. في سياق منفصل، قال أردوغان بعد لقاء جمع رئيسَي الاستخبارات الأميركية والروسية في أنقرة، إن أياً من البلدَين لن يحاول استخدام الأسلحة النووية. ونقلت وكالة «الأناضول» عن أردوغان قوله «وفق المعلومات التي تلقّيتها من مدير الاستخبارات التركيّ بشأن الولايات المتحدة وروسيا، لن يسعى أيّ من الجانبين إلى استخدام الأسلحة النووية».

