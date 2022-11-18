عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: فشل البرلمان اللبناني، أمس، للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية، عقب أقل من شهر على مغادرة ميشيل عون لقصر الرئاسة.

وسبق أن شغر منصب الرئيس عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وتوقعا لفراغ آخر، كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء السني المكلف نجيب ميقاتي.

وفي لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، غالباً ما يحتاج تكليف رئيس حكومة أو تشكيلها أو حتى انتخاب رئيس للبلاد أشهراً.

ومع أنّ عدم احترام المهل الدستورية شائع في لبنان، لكن الفراغ الرئاسي هذه المرة يأتي في ظل انهيار اقتصادي متسارع صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عقود، ومع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، خصوصاً تنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لدعم لبنان.

وكان مجلس النواب اللبناني فشل، في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي، للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ورغم أن المجلس فشل للمرة الثالثة في ذلك، فإنها المرة الرابعة التي حاولوا الاجتماع فيها، بعد أن لم يكتمل النصاب القانون في الجلسة الأولى.

وتمثلت أبرز نتائج فرز الأصوات في ذلك الاجتماع في حصول ميشال معوض على 39 صوتا، مقابل 10 أصوات لعصام خليفة، و13 صوتا للبنان الجديد، فيما سجلت 50 ورقة بيضاء وورقتان ملغتان.

وفي 20 أكتوبر الماضي، أخفق البرلمان اللبناني للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد، حيث حضر 119 برلمانيا من أصل 128 نائبا الجلسة العامة لمدة نصف ساعة.

وتتطلب قواعد الانتخابات نصابا بثلثي أعضاء البرلمان المنقسم سياسيا، مما يعني أنه لا يمكن لأي حزب أو تحالف أن يفرض خياره.

وأظهر فرز بطاقات التصويت وجود 55 ورقة بيضاء، بينما حصل السياسي المسيحي ميشال معوض على دعم 42 وحملت الأصوات الباقية شعارات سياسية كان من بينها «دكتاتور عادل»، وفقا لوكالة رويترز.

