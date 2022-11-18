عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: اندلع حريق في مطار بغداد الدولي أمس، للمرة الثانية

خلال 48 ساعة، ما دفع السلطات العراقية إلى فتح تحقيق.

وذكر بيان للجيش العراقي أن الحريق اندلع فجر اليوم (أمس) في الطابق الأرضي من صالة كبار الزوار بالمطار، وتسبب في بعض الأضرار المادية بدون وقوع خسائر بشرية. وبحسب البيان، تم إخماد الحريق من قبل 16 لواء دفاع مدني. واستمرت الرحلات الجوية وفقاً لجداول التشغيل. وطالب الدفاع المدني بفتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق. من جهته، زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تولى رئاسة الوزراء في 28 أكتوبر المكان. كما قرر رئيس الوزراء العراقي إعفاء مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي من مهامهما على خلفية الحريقين.

وقال مسؤول بالمطار لوكالة «أسوشيتد برس» إن الحريق اندلع في قسم من صالة كبار الزوار مخصص لرئيس الوزراء وامتد من هناك.

