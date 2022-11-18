دوليه

أوقف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة لثلاث مباريات في الدوري الإسباني بعد أن أظهر «عدم احترام» للحكم، وستدخل العقوبة حيّز التنفيذ عند استئناف الموسم بعد نهاية مونديال قطر 2022. وطُرد المهاجم إثر نيله بطاقتين صفراوين خلال الفوز على أوساسونا في 8 نوفمبر حيث قام بإيماءة من خلال لمس أنفه أثناء مغادرته أرض الملعب، ما اعتُبر إساءة للحكم خيسوس جيل مانسانو. وقال الاتحاد الإسباني في بيان أول من أمس إنه بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، تم فرض مباراتين أخريين على المهاجم لإظهاره «موقف ازدراء أو عدم احترام» تجاه الحكم.

ومن المقرر أن يغيب ليفاندوفسكي، هداف الدوري برصيد 13 هدفاً، عن دربي كاتالونيا ضد إسبانيول ومباراتي أتلتيكو مدريد وريال بيتيس. وسبق أن علّق ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي في حفل تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي الاوروبي عن موسمه السابق مع بايرن ميونيخ الالماني «هذا مضحك، لأن الإيماءة كانت لتشافي (مدربه) وليس للحكم». وتابع «في الأسبوع الماضي، على ما أعتقد، تحدثنا بالفعل عن توخي الحذر إذا تم منحي بطاقة صفراء، لأن شيئاً من هذا القبيل يمكن أن يحدث، وفي النهاية حدث ذلك. هذا خطأي، لقد تلقيت بطاقتين صفراويين، لكن الإيماءة كانت تجاه (تشافي)». وأعلن النادي الكاتالوني في بيان لاحقاً أنه «سيرفع المسألة الى لجنة الاستئناف» لدى الاتحاد الاسباني. وعاد برشلونة من تأخر ليفوز بالمباراة 2-1 ويتقدم بنقطتين على ريال مدريد حامل اللقب في الصدارة بعد 14 مباراة.

