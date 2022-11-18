دوليه

يبدو أن الاحتكار الاوروبي لكأس العالم سينكسر بعد عقدين من الزمن، أقله في أعين مدربين ولاعبين ومحللين يرون في منتخبَي البرازيل والارجنتين أبرز المرشحين لتحقيق المجد في قطر. وكان المنتخب البرازيلي بجيله الخارق الذي ضم أمثال رونالدو ورونالدينيو وريفالدو آخر منتخب مِن خارج القارة العجوز يرفع الكأس في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، محققاً لقبه الخامس القياسي. وسيطرت بعدها منتخبات أوروبا فتوّجت إيطاليا (2006)، إسبانيا (2010)، ألمانيا (2014) وفرنسا (2018). لكن الكثيرين يتوقعون أن تخرج الكأس من القارة العجوز هذه المرة وتعود أدراجها الى أميركا الجنوبية، وتحديداً الى برازيليا أو بوينوس أيرس للمرة الاولى منذ 1986 بقيادة الاسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا. ويرى البعض أن كرة القدم مدينة للأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، بالتتويج، فيما يعتبر البعض الآخر أنه لن يصبح بقيمة مارادونا في بلاده ما لم يحقق ذلك. ويتوقع الاسباني بيب غوارديولا، مدرّبه السابق في برشلونة، والذي غالباً ما يكرّر أن ميسي هو أعظم من أنجبته المستديرة، أن يكون اللقب أخيراً من نصيبه. وكشف عن ذلك المهاجم الأرجنتيني الشاب خوليان ألفاريس الذي يلعب تحت إشراف غوارديولا في مانشستر سيتي الانكليزي بعد وصوله خلال الصيف من ريفر بليت. قال في حديث مع شبكة «اي أس بي أن» في أكتوبر الفائت «خلال أيامي الأولى، كان يتحدث بيب وبرتغاليون ورودري عن من سيفوز بكأس العالم، لم أقل شيئاً. كانوا يقولون البرتغال وفرنسا ودول أوروبية أخرى، ثم قال بيب «هل تعرفون من لديه أفضل فرصة؟» لم يقولوا أي شيء ثم استدار وأشار إليّ». أما ميسي نفسه، فرأى أن البرازيل وفرنسا حاملة اللقب، بقيادة نيمار وكيليان مبابي توالياً، زميليه في باريس سان جرمان، ستكونان أبرز المرشحين. وقال في حديث مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»: «كلّما تحدثنا عن المرشحين، نتحدث دائماً عن الفرق ذاتها. إذا أردتم أن نعطي أفضلية الفوز للبعض، فأعتقد أن البرازيل، فرنسا وإنكلترا تتقدم بعض الشيء على المنتخبات الأخرى». وكان كشف في حديث سابق عن البرازيل وفرنسا «لديهم نفس المجموعة منذ فترة طويلة، ويعملون بشكل جيد. فرنسا، بصرف النظر عن آخر كأس أوروبا عندما أقصيت (في ثمن النهائي) حيث قدموا أداءً سيئاً، فإن لديهم بعض اللاعبين الرائعين. لديهم فكرة واضحة والمدرب نفسه (ديدييه ديشان). الامر ذاته بالنسبة للبرازيل بعض الشيء» بقيادة تيتي. و لم يذكر ميسي منتخب بلاده رغم وصوله الى قطر إثر سلسلة من 36 مباراة من دون خسارة، تخللها التتويج بكوبا أميركا العام الماضي على حساب البرازيل بالذات في عقر دارها (1-0) ليحقق أخيراً لقبه الأول مع «ألبيسيليستي».

