دوليه

اكتمل نصاب لاعبي كوريا الجنوبية بالتحاق نجم توتنهام، سون هيونغ مين وانضمامه إلى المجموعة في الدوحة بعد أن تخلف عن رحلة منتخب بلاده بسبب الإصابة.

وتأخر انضمام سون لمعسكر منتخب بلاده بعد خضوعه لعملية جراحية عقب تعرضه لاصابة في العظام المجاورة للعين خلال مباراة فريقه ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

وشارك سون هيونغ مين مع زملائه في الحصة التدريبية الأخيرة مرتدياً قناع الوجه الواقي الذي من المتوقع أن يظهر به خلال البطولة، التي يخوض المنتخب الكوري الجنوبي غمارها ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروغواي، غانا و البرتغال.

