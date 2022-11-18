دوليه

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة القطرية الدوحة عند الثانية والنصف بعد منتصف الليل أول من أمس، على رأس تشكيلة منتخب بلاده التي ستخوض غمار منافسات مونديال 2022. وحطّت طائرة منتخب الـ«تانغو» في الدوحة آتية من أبو ظبي حيث خاضت الأرجنتين مباراة استعدادية مع الإمارات وفازت بخماسية نظيفة، رافعة رصيدها إلى 36 مباراة توالياً من دون خسارة. وستكون هذه النسخة من كأس العالم المشاركة المونديالية الأخيرة لميسي (35 عاماً) الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية، في وقت تبرز فيه الأرجنتين في طليعة المرشحين لإحراز اللقب. ويخوض «ألبيسيليستي» أولى مبارياته في مونديال قطر أمام السعودية الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً المكسيك وبولندا.