دوليه

أسهمت أهـداف المتألق يـوهـان كـرويـف فـي وصـول هولندا إلى نهائي المونديال، رغم أن النجم الذي لعب دوراً كبيراً في طريقة «الكرة الشاملة» أنهى البطولة في المركز الثاني. ولد كرويف في امستردام عام 1947، وحصل على لقب هداف الدوري الهولندي في موسمه الاول مع أياكس في سن الـ 19، كما توج معه بدوري الأبطال 3 مرات، وفاز بجائزة لاعب العام في القارة في السنوات الثلاث. انتقل في عام 1973 مع مدربه رينوس ميشلز إلى برشلونة وقاده إلى الفوز بالدوري والكأس. خاض 3 مواسم في الدوري الاميركي ثم عاد إلى إسبانيا مع ليفانتي في الدرجة الثانية، قبل أن يرجع إلى هولندا ويتوج بلقب الدوري مرة مع اياكس وأخرى مع فينورد.

