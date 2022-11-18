دوليه

أحـدث الأسـطـورة فـرانـز بـكنباور بتكتيكاته الرائعه وقيادته البارزة ثـورة فـي مـركـز الـلـيـبـرو، وانـضـم النـجـم المـولـود في 11 سبتمبر 1945 في ميونيخ إلى النادي البافاري قبل أن يحتفل بعيد ميلاده الثامن عشر، وفاز في أول 27 مباراة له مع المنتخب الألماني وحصل على لقب لاعـب الـعـام في المانيا الغربية عام 1966، عندما سجل 4 أهداف في كأس العالم وقاد الفريق إلى مركـز الـوصـيـف. فاز بجائزة لاعب العام في أوروبا عامي 1971 و1976، وحمل شارة القيادة عندما توجت ألمانيا الغربية بكأس امم أوروبا 1972 وكأس العالم 1974. قاد بايرن ميونيخ لعدة ألقاب محلية وأوروبية وخاض تجربة احترافية في الدوري الأميركي قبل أن يعود إلى هامبورغ ويتوج معه بلقب «بوندسليغا» في العام 1982.

