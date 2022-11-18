دوليه

فرضت الانفعالات المرافـقـة لأول لـقـاء دولـي يجمع ألمانيا الغربية مع ألمانيا الشرقية أجواءً متوترة واحترازات أمنية كبيرة، خصوصاً ان 3 آلاف مشجع ألماني شرقي نالوا وعوداً بعبور الـحـدود لحضور اللقاء الذي أقيم على ملعب «فالكسبارك» فـي هـامـبـورغ، لكن ذلـك تـم بـعد اجراءات أمنية مشددة جداً. ورغم ان ألمانيا الغربية كانت حاملة لقب كأس أمم أوروبا، الا ان الـتـطـور كـان واضحاً على جـارتـهـا الـشـرقـيـة، وهـو مـا أثـبـتـه فـوز نـادي ماغدبورغ على ميلان في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1974. ألمانيا الغربية دخلت اللقاء بأربع نقاط ضمنت لها مكاناً في الدور الثاني، فيما احتاجت ألمانيا الشرقيـة الـى نقطة واحـدة لـتـتأهـل الـى الـدور المقبل، لذلك بدا الوضع منطقياً ان تلجأ الأخيرة الى الدفاع معتمدة على أخطاء منافستها.

وانـتـهـى الـشـوط خـالـيـا مـن الاهـداف رغـم ان الفريقين كانا قريبين من التسجيل، فأضاع غيرد کيش فرصة سهلة للشرقيين، في حين تكفل القائم بصد هجمة للغربيين. وفي الشوط الثاني سيطرت ألمانيا الغربية على معظم فترات اللقاء، وأجرى مدربهم تبديلاً في الدقيقة 69 باشراك غوينتر نتزر بدلاً من فولفغانغ أوفراث في ظهوره الأول بالمونديال، لـكـن هـدف الـلـقـاء الـوحـيـد جـاء مـن الـجـانـب الشرقـي قـبـل 10 دقـائـق مـن الـنـهـايـة، عندما استقبل يورغن سبارفاسر تمريرة طويلة من البديل اريتش هامان فتخطى الدفاع ووضع الكرة فوق الحارس سيب ماير. النتيجة النهائية أهـلـت الـفـريـقـين الـى الـدور الثاني، وبحلولها ثانية وقعت ألمانيا الغربية في المجموعة الأسهل، رغم ان المدرب هيلموت شون كان عليه ان يفعل شيئاً لتطوير مستوى فريقه واعادة ترتيب أوراقه.

